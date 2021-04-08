【本報訊】社福界整筆撥款津助制度推行至今20年，社署2017年開展的第二次檢討已進入尾聲，料第二季提交報告。據悉社署委託顧問公司調查顯示，一半受訪的非政府機構社工薪酬低於起薪點，與薪級表「脫鈎」，惟社署仍建議維持撥款準則，並續容許機構自訂薪酬政策，不作任何變動。有工會炮轟社署原地踏步，沒解決機構與員工的薪酬矛盾，「仲衰過2008年（第一次檢討）」。

優化整筆撥款津助制度檢討專責小組今日召開第14次會議。據悉小組檢討的八個範疇已大致完成，但有關「檢視人手編制及撥款基準」和「薪酬架構、員工離職及職位出缺情況」仍有爭議。社署委託的顧問公司今會向小組滙報兩輪問卷調查結果。

據悉顧問公司在兩輪調查，抽樣調查51間受資助的非政府機構共1,287名員工，顯示分別有50%學位社工（助理社工主任）及39%非學位社工（社工助理）的入職薪酬低於起薪點；55%個人照顧工作員亦低於起薪水平。

按非政府機構一般職位薪級表，助理社工主任及社工助理起薪點分別為33,350及22,725元，即薪級點16及9，個人照顧工作員屬第3點即15,560元。社署會按機構人手編制各職級的中點薪級作撥款基準，以助理社工主任為例，中點薪級為第26點即53,500元。

擬續准機構自訂薪酬

調查結果反映，部份機構未有按薪級表招聘人手，令員工薪酬「脫鈎」；按兩輪調查推算，11類服務的實際總薪酬支出少於社署撥款1%至6%，反映機構沒將撥款全數用於員工薪酬。社署資料更顯示，2019/20年度機構累計儲備高達44.7億元，佔該年度整筆撥款額逾兩成，較2015/16年度多28%，31間機構更因「水浸」需退還撥款。但據悉社署審視數據後，認為以中點薪級作撥款基準合適，金額亦足夠機構支付員工薪酬，建議維持機構彈性處理人手編制及自訂薪酬的政策。

專責小組員工代表、社會工作者總工會外務副會長張志偉批評「成件事好似原地踏步」，質疑檢討歷時逾三年，竟仍未處理整筆撥款多年來的核心問題，即機構與員工之間的薪酬矛盾。他批評社署繼續任由機構自訂薪酬政策，變相縱容機構不跟從薪級表，以低於起薪點招聘人手。他認為社署若沿用中點薪級作撥款基準，則必須調高兩至三個薪級點，並規定機構公開薪酬架構和人手編制等。社署表示專責小組已完成檢討其中六個範疇並提出建議，預料第二季完成，並向勞福局提交報告。