旺角朗豪坊天梯2017年發生溜後事故，導致18人受傷。事隔逾4年，《升降機及自動梯條例》紀律審裁委員會完成對肇事電梯承辦商奧的斯22項違紀指控的聆訊，裁定所有指控成立，就其中4項違例個案向奧的斯予以譴責，並要其支付96萬罰款，和聆訊程序費用約59萬。

奧的斯涉及的違紀指控，包括4項與旺角朗豪坊自動梯保養欠妥，而被法庭裁定違反《升降機及自動梯條例》有關的個案，以及18項涉及專業失當或疏忽個案。委員會就4項違例的個案，命令奧的斯須予以譴責，並支付罰款96萬元及聆訊程序費用約59萬元，有關裁決及命令今日刊憲。

事故發生於2017年3月25日，旺角朗豪坊中庭一部上行的天梯突然停止，其後倒行，導致18人受傷。機電署調查發現主因是電梯主驅動鏈斷裂，用以監察主驅動鏈斷裂或過度延長的保護裝置雙重失效，導致附加制動器未能啟動，制停涉事自動梯。機電署就事故進行刑事調查，發現奧的斯作為承辦保養肇事自動梯的註冊自動梯承辦商，未有確保該自動梯的定期保養妥善進行，遂向奧的斯提控，法庭於2018年3月9日裁定罪名成立，罰款32萬元。

機電署指，鑑於奧的斯被法庭裁定罪成及考慮到有關事故導致多人受傷，署長轉呈奧的斯的違紀行為予委員會進行紀律聆訊，並就其另外18項涉及專業失當或疏忽的違紀控罪，轉呈委員會一併考慮，當中11項涉及奧的斯未有就2015年至2017年間進行的自動梯主要更改工程通知機電署署長，以及7項涉及奧的斯於2017年未有將自動梯保養工程的資料及詳情記入工作日誌內。

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