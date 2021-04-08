作為腸胃科醫生，經常都會聽到病人問：「醫生，長期服食胃藥真的安全嗎？會不會傷身？」古人經常說：「藥有三分毒」，大家不想長期用藥實屬人之常情。質子泵抑制劑（proton pump inhibitor, PPI）可謂最常用的胃藥之一，今次就為大家拆解一下服用PPI的注意事宜。

PPI對減少胃酸分泌的效用十分顯著，用途廣泛，對幽門螺旋菌感染、功能性腸胃不適、胃酸倒流、胃潰瘍等皆用得着。若病人需長期服用「傷胃」藥物，例如某些薄血藥及消炎止痛藥，通常也需同時服用PPI以保護腸胃。

此藥最好是在早上起床後、吃第一餐前半小時至一小時服用，其功效一般要時間累積，通常在療程開始後數天會逐漸見效。現時市面上有多種PPI藥物，藥效大致相若。若病人的病情本已受控，但突然轉差，通常也非因PPI失效，可能是病情有變或其他原因，宜盡快求醫。

至於副作用問題，PPI有機會與其他藥物產生相互作用，即俗稱的「相沖」。PPI會令胃酸減少，胃部酸鹼度改變或會影響部份藥物的吸收，例如鐵丸、抗真菌藥等，吸收程度可減近半。某些癲癇藥或鎮靜劑的代謝速度亦可能減慢，令血液內殘留的藥物水平稍高。此外，長期服用PPI亦可阻礙身體吸收鈣質、鎂質及維他命B12等，令一些本來不易在腸胃生長的細菌有機可乘，例如沙門氏菌、難治梭狀芽胞桿菌等。

近年醫學界亦關注PPI可能對心血管病患者常用的薄血藥「氯喹格雷」（clopidogrel）構成干擾。原因是部份種類的PPI與氯喹格雷均要用到某一種肝酶進行代謝，同時服用兩種藥，便有如互相競爭，或會影響薄血藥的藥效。就此，美國食品及藥物管理局（FDA）建議考慮以幾種較新型的PPI作替代，這些新藥毋須借助上述的肝酶代謝，可減少與薄血藥相沖機會。

近年就着PPI與胃癌、認知障礙症之間的關係，亦引發一些討論，但目前未有充份證據顯示PPI與這些病症有因果關係。整體而言，PPI屬於十分安全的藥物，醫生在處方前，會就病人的狀況作全面評估，平衡長期服用PPI的好處及風險，作出最有利於病人的決定。長期服用PPI的病人，亦可考慮定期驗血及檢查骨質，以了解是否受藥物影響。

彭慶茵 中大醫務中心腸胃科專科醫生