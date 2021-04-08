在這兒寫專欄，起初是寫醫事和一些小詩，但很快隨著城中的變化越寫越遠了。有時下筆涉及眼前的政治災劫，不免想，這些題材出現「健康版」會不會太奇怪呢？便又想起在醫學院的七十年代，除了醫學知識之外，也有些人道主義思想入了腦，就是說放眼全球，健康災難並不都是病毒、膽固醇、癌細胞造成的。戰爭暴虐、倒行逆施的管治令民不堪命，都在釀製災難。可以說，政治與人類健康從來也有千絲萬縷的關係。精神健康是人類健康的重要部分，政治災難的受害者和他們的家庭埋著多少創傷？政治越殘酷，埋藏的創傷就越多。

這樣說，有點像是為專欄文章的離題作解釋。真的需要解釋嗎？像緬甸當前發生的慘烈災難，每天被槍傷的市民，包括孩子，給送進醫院，醫生和護士都憤怒得要罷工了（當然不包括罷救），此時抄錄一首災劫中的詩，也需要解釋嗎？

詩人Maung Yu Py最近被拘捕，然後他的律師也被捕。他最終能否平安？

詩由Ko Ko Thett、James Byrne英譯，香港詩人阮文略（熒惑）中譯。

《在巨大的冰蓋下》 Maung Yu Py （貌玉白）

在巨大的冰蓋下

一個偉大的國家被活埋了。

在偉大的國度之下

是一座上帝不再庇祐的大教堂。

在大教堂下

是浩大的戰爭，在身後的六尺以下焊接在一起。

在大戰之下

一座宏偉的文化博物館，破落、泛黃。

在宏偉的博物館下

是無法流通的鈔票。

在鈔票之下

是有著突出骨頭和凹陷眼睛的奴隸。

在奴隸制度底下

是被石頭密封的石器時代洞穴。

在石器時代之下

是退行性演化。

在演化底下

海洋——這母親大地的媽媽——在分娩中死去。

在海洋底下

是一片意料之外的、巨大的冰蓋。

在巨大的冰蓋下⋯⋯