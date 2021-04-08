當大家正在苦苦思索，打不打新冠疫苗？打那一種新冠疫苗？的時候，家庭醫生已經為每年10月開始的流感疫苗接種計劃做準備。

流感針好像日本一些甜點和生果，是季節限定。因為流感病毒種類多，又會變種，所以每年打的流感針成份並不相同。每年初，世衞專家會公佈當年流感病毒預測，建議流感針的成份。通常是4種病毒，即是俗稱的「4價針」。其中包括2種甲型流感病毒和2種乙型流感病毒。2021年流感針成份包括：甲型的維多利亞型（H1N1）和柬埔寨型（H3N2），及乙型的華盛頓型和布吉型。

每年4月，家庭醫生要預算當年度所需要使用流感針數目，向藥廠訂購。這項預算並不容易，因為市民每年反應不同。流感疫情輕微，市民就反應冷淡。疫情突然嚴重，加上傳媒反覆報道，需求就急劇上升。例如舊年10月時，大家擔心新冠肺炎加上流感，病情會十分複雜，於是急於打流感針作預防。可是，卻碰上物流受新冠疫情影響，藥廠供貨不足。一時間出現搶針潮。不過，之後冬天到臨，因為大家防護工夫做得十分好，流感高峯並沒有像往年般出現，大家就一下子忘記了流感針這件事。

今年預防疫苗焦點是新冠疫苗。可是，市民反應並不熱烈。情況持續下去，我估計可能拖累打流感針的意欲。而且，如果大家冬天時繼續要戴口罩和保持社交距離，流感亦未必嚴重。不過，做好預防準備絕對是好事。

另外，假如10月時仍需接種新冠疫苗，流感疫苗和新冠疫苗，可以同時接種嗎？不同種類又有什麼分別？根據Australian Technical Advisory Group on Immunisation建議，流感針與新冠疫苗不應同步接種。復必泰或阿斯利康與流感針應相隔最少14天接種，以免影響效果。

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鄭志文醫生