本港近期的武漢肺炎個案以輸入病例佔多，當中大部份從菲律賓和印度入境，逾4成變種個案來自菲律賓。呼吸系統專科醫生梁子超在商台節目表示，本港的疫苗接種率較低，不可對變種病毒的輸入風險掉以輕心。他指，即使從海外入境的人士要檢疫21日，但在機場、酒店及乘搭車輛時，仍可能接觸到本地人，而且部份人的潛伏期可能超過21日，或出現假陰性，若有本地人受傳染會迅速滲入社區，認為政府必須加強源頭控制。他說，本港難以像內地般全面封鎖，未必能有效控制疫情。

對於本港疫苗接種率持續偏低，梁指，本港推行打針時，全球已廣泛使用此兩種疫苗，但當局未有向大眾給予正面訊息，向公眾說明打針後可能有一些「背景發病」，之後政府和傳媒只提到每宗疫苗接種後的不良事件，不排除與疫苗有關，令市民虛驚。他認為政府應盡快收集智利及土耳其等國家的資料，有否引發冠心病和中風問題，並分析本港針後事故的比例有否高於背景發病率，由專家委員會向公眾給予清晰訊息。

至於阿斯利康疫苗被質疑與腦血栓有關，梁子超認為，本港有另外兩款疫苗，如供應無受影響，港府不需要訂購阿斯利康疫苗，反問既然有其他選擇，為何要冒險。他指，未知港府與藥廠的合約會否有不可逆轉條款，如本身疫苗訂購量多，可轉售或贈送至其他疫苗供應緊張的國家及地方。

田北辰稱不開放「回港易」至全國港人荒謬

特首林鄭月娥昨日表示，正籌備擴大「回港易」對象至廣東省以外的港人，甚至是方便內地人以同樣方式「來港易」的方法。立法會議員田北辰在港台節目指，港人從深圳回港可以不用檢疫，但在廣東省以外的其他地方回港就要，港府從沒有解釋，批評是「荒天下之大謬」。他認為，「回港易」應開放至全國城市讓港人回港，指內地大部份省份都是零確診，即使有零星個案亦屬低風險，相信「任何專家都唔覺得有分別」。

田北辰稱，政府下一步應研究可否放寬內地人和港人入境兩地後不用隔離，以至讓台灣、澳門、澳洲和新西蘭已接種疫苗的人士，檢測後免檢疫入境。他說，引入接種疫苗作為條件是「加多一重保險」，面對現時本港經濟狀況，社會都在「吊鹽水」，內地人打針後來港，與港人在內地打針後返港和港人打針入境後都沒有分別，希望兩地都承認兩款最普遍的疫苗，檢測後可免檢疫出入境。

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