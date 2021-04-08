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【本報訊】土瓜灣發生狂徒踢人出馬路事件。一名男途人昨早在九龍城道等過馬路期間，突然被人從後大力一腳踢出馬路。事主猝不及防被駛至的客貨車撞倒，當場受傷倒地，踢人男子事後離開，多名熱心街坊協助一路尾隨跟蹤及報警。警方最後在九龍城碼頭拘捕涉案男子，不排除有人精神有異下犯案。

遭踢出馬路被車撞男子姓麥（61歲），分別頸，膊頭及腰受傷，現時情況嚴重需留醫治理。昨早8時許，姓麥事主在九龍城道與馬頭角道交界等候過馬路，突然有人從後大腳一伸將他踢出馬路。此時一輛客貨車沿九龍城道東行駛至收掣不及將麥撞倒。麥倒卧地上痛苦呻吟，街坊見狀連忙報警。其後救護員到場為傷者包紮將他送院。

警員到場調查，有目擊者指事主被踢出馬路，「（疑犯）好大力，個事主飛出去咁滯！好彩撞到車門，架車唔係好快」。街坊亦描述疑犯身材高大、皮膚黝黑；頭髮凌亂沒戴口罩，貌似流浪漢，事後更若無其事沿駿發街離去，警員遂前往兜截。多名熱心街坊在案發後一直尾隨疑犯，見他進入馬頭角道一間茶餐廳即報警。

曾向兩學生施襲

不過警方趕至時疑犯已離開，在場食客稱疑犯經常到來「打躉」，但沒點餐，只是撿拾顧客食剩的食物。警方通報各巡邏人員留意，半小時後警方終在九龍城碼頭截獲47歲姓莊疑犯，當時他身上沒有身份證明文件；經調查後以涉嫌傷人及未能出示身份證明文件將他拘捕帶署調查。

有份報警的街坊李先生稱，他目擊疑犯在案發前，曾於附近炮仗街對開幼稚園位置，襲擊兩名中學生，同樣是起腳踢人。其後疑犯一度欲襲擊李，但被李即時喝止，疑人隨即掉頭向案發地點行去。李續指曾見過涉案男子在區內徘徊，「行路時搖搖擺擺」。有街坊亦認出涉案疑犯經常在區內流連，疑精神有異，警方正調查他犯案動機。

今次已是過去兩個月內，第二宗無差別途人遭推出馬路事件。今年2月16日下午3時許，三名女途人（26至38歲）在北角七姊妹道與健康西街交界等過馬路，突有陌生男子從後將三人推出馬路，導致手腳受傷，其中一人牙齒更撞鬆。事後警方拘捕涉案38歲男子，控以一項傷人及兩項襲擊致造成身體傷害罪。被告上月中承認所有控罪，在庭上自言：「案發前一晚瞓得唔好」，最後被判處四個月強制入院令，接受治療。