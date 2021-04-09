47人因⺠主派初選而被控串謀顛覆國家政權，起初15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，律政司要求高等法院撤銷當中11人的保釋。高院法官杜麗冰今就批准彭卓棋、何啟明及柯耀林保釋、及拒絕張可森及郭家麒保釋，頒下書面理據。杜官指，彭卓棋過去從事社區工作，並鼓勵年輕人去大灣區發展，反映他並非「反中」，故准他保釋。至於張可森，律政司指他起草「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，更公開發表提倡「攬炒」的煽動性言論；杜官認同張有推動「攬炒」的決心，故拒批保釋。

判詞引述律政司的覆核理據，指上述五人去年參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，癱瘓政府運作，以迫使行政長官下台。即使特區政府及中聯辦已表明，組織及參與「35+」初選違反港區國安法，他們仍不放棄。若非選舉因疫情而押後，上述計劃早已付諸實行，認為沒足夠理由相信他們保釋期間不會再作出危害國安的行為。

律政司指出，彭卓棋提交初選提名表前，已於去年6月簽署「墨落無悔 堅定抗爭」網上聲明書，並在其facebook專頁發佈。此外，其選舉宣傳單張提倡「攬炒」，他亦在初選論壇上堅定地表示，當選立法會議員後，將會繼續對抗政府，並支援街頭抗爭。

代表彭的大律師盧敏儀指，上述言論純粹是「選舉語言（election rhetoric）」，彭輸掉初選後，沒再出席選舉論壇或參與任何行動。他於香港大學畢業後，更開始創業並鼓勵年輕人去大灣區尋求發展機遇。此外，彭在區議員任期內與政府緊密合作，致力改善民生。從其facebook專頁可見，他並沒有強大政治影響力。

律政司又指控民協何啟明勝出初選後，正式報名參選立法會，進一步推動初選計劃。大律師查錫我反駁，雖然何提倡反抗，但他從沒提倡「攬炒」。此外，他在回覆選舉主任的信件中表明，當選後所有投票決定均會與民協商討，不會濫用職權去反對所有議案。

至於柯耀林，律政司指他在初選論壇上，促請市民支持「35+」，尤其是當中有抗爭意志的候選人。惟大律師郭憬憲力陳，提倡「抗爭意志」與無差別否決財政預算案，兩者之間有很大分別。此外，柯擔任區議員期間熱心服務街坊，更於2008年獲行政長官社區服務獎狀。而為了讓法庭放心，柯願意退出所有政治及社福界活動。

杜官考慮陳詞及相關資料後，認為有足夠理由相信三人不會繼續危害國安，故批准他們保釋。當中杜官解釋指，雖然彭卓棋的措詞強烈，但他過去從事社區工作，並鼓勵年輕人去大灣區發展，反映他並非「反中」。

至於被拒保釋的張可森，律政司指控他不但參與初選，更有份起草「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，並在其facebook專頁發佈，顯示他在初選中擔任重要角色。此外，他於去年6月要求初選候選人簽署該份聲明書，並批評拒簽的街工成員。

律政司又指，張於去年6月在facebook發表題為「攬炒=畫面唔靚？」的帖文，當中包含煽動性言論，例如「現時香港就係中共手上嘅人質，要求攬炒，就係話比全世界聽，制裁中共呢個綁匪唔好留手，唔好因為香港呢個人質而有任何顧慮」。

此外，在張的選舉宣傳單張中，亦有「淪陷的香港、香港政治，需要的是反抗，是不妥協的藝術」，以及「我將不惜一切代價，帶領香港重光」等煽動性字眼。同月在選舉論壇上，張再重申其「攬炒」想法，反映其堅定及決心。

資深大律師駱應淦反駁，張現已改變，他已結婚，且妻子懷孕。此外，他已報讀香港中文大學的博士學位課程，將會辭任區議員。

最後，律政司指控前立法會議員郭家麒於去年7月的初選論壇上，表明他會利用職權賦予的一切方式，達致「35+」的目標。他勝出初選後，隨即報名參選立法會，但遭選舉主任取消參選資格。

除了聯署要求美國國會通過香港人權及民主法案，郭亦要求美國政府制裁被指涉警暴及違反人權的本港官員，均顯示他邀請外國政府干預本港事務。律政司強調，郭為人堅定、有決心，具有強烈政治聯繫，且長時間參與社運事務，有重犯風險。

資深大律師蔡維邦則指，郭自2004年起從政，一直服務社會，不但投票支持政府議案，亦在多個議題上與政府合作。而自立法會選舉延期後，他已沒參與任何與「35+」初選有關的活動，而是全心投入其診所服務。

杜官認同律政司的說法，認為沒足夠理由相信張、郭二人不會繼續危害國安，尤其相信張有推動「攬炒」的堅定決心，故拒批他們保釋。

【案件編號：HCCP111、112、116、118、119/21】

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