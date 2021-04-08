【本報訊】電視台樓盤節目篤爆地產經紀疑違規行徑。北角君譽峰一名女業主，近日發現其物業在介紹樓盤節目內出鏡，片段內更出現一名女業主，「真業主」不滿竟在友人通知下才知悉事件，質疑有人擅自安排電視台入屋拍攝。涉事經紀承認事件，但聲稱是誤會。

君譽峰位於馬寶道3號，屬單幢式樓宇，呎價三萬多元，其中最細一房單位佔過半有151個，一度打入全港最細納米樓排行榜。業主劉太兩年前以500多萬元購入一個細單位放租，今年2月收樓後交多間地產代理放租。她稱，曾將單位密碼鎖密碼交給多名地產代理，授權他們進入大廈，但如約睇樓要通知她。

豈料本周二晚有友人知會，指其單位在無綫節目《日日有樓睇》出現，她看過相關節目後確認是自己單位，感到十分愕然，因「傢俬全部配搭尺寸都係我一手一腳設計，冇可能唔認得」。節目中出現的姓李女業主，劉太指不認識對方。

她質疑是地產經紀未獲她同意讓電視台入屋拍攝，怒斥做法過份：「今日就話帶TVB上嚟，平時我都唔知帶啲乜人上嚟，可能帶人上嚟瞓！」

翌日劉太找到涉事地產經紀，即世紀21日昇地產董事兼和富分行區域經理黃文龍。她稱黃向她致歉，解釋原意替單位做廣告，因單位傢俬裝修得很好，希望可提高租金；又謂片中姓李女子是樓下其他數層業主，更稱「係剪接問題，令到觀眾以為對方係單位業主」。劉太不接受解釋，聲言會向地產代理監管局投訴。

涉造假廣告 投訴成立可除牌

記者致電黃文龍查詢，他說：「係一場誤會，我哋（同業主）溝通咗，冇問題，可能有啲誤會啫。」又聲稱節目只屬廣告一部份，「廣告我哋有同佢登，有委託書，我哋已經傾好」。記者就此事向無線電視查詢，暫未獲回覆。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指，首次聽到有經紀找假業主為單位賣廣告；而從事主所述，有關經紀已涉及造假廣告、誤導公眾、欺騙業主之嫌，如未經業主同意下拍攝，或找他人代業主發言，都是不忠實行為。

郭指同類宣傳應先諮詢當事人，即使找來業主代表上鏡，必須註明並非本人。地產代理監管局若接相關投訴，會交監管局轄下紀律委員會，若投訴成立，最嚴重可吊銷牌照。