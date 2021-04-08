【本報訊】旅發局推出「賞你住」活動，參加者3月26日至5月31日期間，於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，可換取500元本地酒店住宿計劃折扣。參加者今早10時起至5月31日，可根據活動網站所列出的參與酒店名單及聯絡方式，憑消費收據直接聯絡酒店預訂。

須提交消費收據正本

活動由3月26日起至6月2日，適用住宿期由今日至6月2日，最遲須5月31日或之前登記入住。酒店名單有約140間酒店，所有500元或以上一晚或連續兩晚住宿計劃，可附加酒店餐飲或其他服務，包括提供餐飲折扣或回贈、水療優惠、景點門票等，均適用「賞你住」折扣。活動名額共兩萬個，並以參與酒店的房間數目按比例分配，每間酒店獲不同配額，先到先得。

參加者提交的收據須列明商戶名稱、消費項目、日期及金額，不接受訂金收據、網購收據、重印或副本收據等。登記入住酒店當日須提交機印收據正本，收據正本將不予退還；市民須直接聯絡酒店預訂，方可享用折扣，同一張酒店定單只可使用一次折扣優惠。

據多間酒店官網顯示，以兩人一房、最平房價為例，文華東方酒店今明房價是1,963元，半島酒店房價則是2,880元。平價選擇則有康得思酒店，今日房價為720元，明日房價為880元。不過，若一晚住宿連其他費用不足500元，則無法使用折扣，例如荃灣汀蘭居今日一晚房價為297元，參加者可能需訂兩晚、房價共649元方可使用。

參考網址：https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/