警方前年11月強攻理工大學，將抗爭者圍堵於校園內，大批市民欲前往理大施壓營救。警方於油麻地一帶拘捕逾千人，數百名市民被控暴動罪。移交區域法院處理的其中64名被告，案件今移師西九龍法院再訊。控方申請將三批被告分拆成七宗案件審理，法官杜大衛將所有案件押後至2023年開審，最遲一宗於2023年底開始，預計審至2024年2月中。所有被告獲准繼續保釋。

25人分三案 涉暴動、藏雷射筆、索帶等罪

第一批被告一共25人，被控於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界與其他人參與暴動。其中被告何健聰則被控於同日同地管有索帶及士巴拿；被告余柏鏗及梁少明，則被控同日同地管有能發出雷射光束的裝置。案發時16歲的鄧姓被告，被控於翌日在油麻地彌敦道寶靈大廈外，管有35條索帶。

25人將分拆成3宗案件，首宗案件一共6名被告，包括梁少明、謝健樂、黃家榮、張創發、郭傑超及劉思彤。案件2023年4月3日開審，為期25天。此案件的被告並不爭議當時有暴動發生。

第二宗案件一共12名被告，包括蘇定楠、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、馮文杰、張健森、張敖妍、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒。案件將於2023年10月24日開審，為期25天。

第三宗案件暫為6名被告，包括鄧姓被告、余柏鏗、何健聰、施銘洋、李卓朗、及梁健平。案件將於2023年1月3日，為期30天。被告李永賢則於今年6月10日再訊，屆時將決定被告會否歸入此組審理。

20人分兩案 一宗審至2024年

另一宗暴動發生於油麻地窩打老道及咸美頓街之間的彌敦道，20名被告被控與他人於前年11月18日在上址參與暴動。20人將分拆成兩宗案件審理。

第一宗案件一共11名被告，包括翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、學生周豐德、周家豪、朱梓瑩、何姓學生、洪家穎、黎國文、林煒綸、李傑思。案件將於2023年2月20日開審，為期25天。

第二組案件一共9名被告，包括鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信以及李浚維。案件定於2023年12月27日開審，為期35天。

除了暴動罪，被告張振鴻另被控管有攻擊性武器罪，涉於去年11月19日在油麻地寶靈大廈外管有汽油、3塊布及4個打火機。被告林煒綸被控管有物品意圖摧毀財產罪，他於同日同地管有一支金屬棒。

19人暴動另分兩案

最後一宗暴動案發生於彌敦道近窩打老道交界，有19名被告被指於前年11月18日在上址與其他人士參與暴動。19名被告將分拆成兩案。

首宗案件一共8名被告，包括羅凱欣、吳穎貽、伍潤民、龐志佳、潘曉東、PUN Dhan Bagadur、黃浩軒及王子豪。案件將於 2023年6月12日開審，為期約20 天。

第二宗案件一共11名被告，包括林樂進、林迪倫、劉思琪、李諾琳、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王志聰、王俊元、黃文澤、黃梓泓。審訊將於2023年8月21日開審，為期30天。

【案件編號：DCCC788、789、800/20】

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