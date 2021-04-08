【本報訊】本港昨日新增10宗武漢肺炎確診個案，當中八宗輸入個案全屬新來港的外傭，包括五人來自菲律賓及三人來自印尼，大部份被驗出帶有N501Y變異病毒株；昨另有約10宗初步確診個案。

昨日八宗輸入個案全屬外傭，包括五人由菲律賓抵港，均無病徵，3月25日乘坐航班5J272來港，全驗出帶N501Y變異病毒株；另三人由印尼抵港，其中一人帶N501Y變異病毒株。本港驗出帶有N501Y變異病毒株的輸入個案累計184宗。有專家認為菲律賓、印度及巴基斯坦疫情嚴重，且患者帶變種病毒，促政止三地人士入境，衞生防護中心指是否禁止有關入士入境要由政府高層決定。

屯門愛定商場強檢

至於兩宗本地個案，其中一人為三歲女童，住將軍澳村，是上周五確診33歲無業男家人。該男患者曾多次到新都城二期商場買外賣，由於早前亦有確診者到新都城二期餐廳裝修，中心將新都城二期納入強檢。該家庭亦有另一名五歲男童確診，即一家三口中招。

另一源頭不明患者是前天初步確診的70歲婦，昨正式確診成第11547號個案。她與前日確診的另一名71歲婦（第11535號個案）均居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，但住處相距一層且非同座向，暫未發現有共同接觸史。她無病徵，因跌倒送院，院內檢測對武肺病毒呈陽性，與她同一病格的七名病人須檢疫。

由於數宗確診個案均曾到訪屯門愛勇街2、4、8及12號及屯門鄉事會路2A號安定邨愛定商場，該商場納入強檢範圍。凡3月26日至4月8日期間身處該商場逾兩小時人士，須4月10日或之前接受檢測。資料顯示，71歲確診婦常到該商場食肆用膳，衞生署發言人補充，昨確診的70歲婦亦曾到該商場，因此該商場須強檢。