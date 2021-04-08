【本報訊】自反修例抗爭到近日北京「完善」香港選舉制度，不少外國傳媒報道均批評北京及港府，特首林鄭月娥昨於立法會答問會狠批海外傳媒報道對港充滿偏見，外國政府抹黑中央對港政策，甚至「上綱上線」，「令我哋好憤怒」，指海外經貿辦事處一見錯誤報道便會去信，但承認未必有效，但「起碼立此為（存）照」。有學者指林鄭明知去信外媒也不會理會，因為要配合北京「戰狼外交」作風，為自己在政治上取分。

經民聯金融服務界議員張華峯在立會特首答問大會問到，近日有「別有用心」人士及傳媒抹黑人大決定，又指要杯葛日後選舉，他擔心會令外國投資者錯誤判斷，影響其在港投資信心，關注政府會否透過駐外經貿辦等在歐美國家宣傳。

林鄭回應時表示，外國傳媒針對香港的報道充滿偏見，部份外國政府對中央對港工作抹黑、上綱上線，「令到我哋（特區政府）好憤怒」。她強調外交部已不斷作出反駁、澄清，她也曾在聯合國人權理事會發言解釋。

指一見錯誤報道會去信糾正

她指現時特區政府的海外經貿辦現時一見錯誤報道便會去信糾正，「呢啲信有冇效、佢哋會唔會登，我哋唔知，但起碼立此為（存）照，話佢聽呢啲報道係錯嘅。」她又指，日後會繼續相關宣傳工作。

林鄭回應民建聯葛珮帆提問時，就提及研究立法打擊假新聞問題，指特區政府是假新聞的最大受害者，令過去兩年的政府工作被扭曲和被抹黑。她指，政府正在研究，參考外國政府怎樣處理假新聞、散播仇恨訊息，但如涉及立法，恐怕趕不及本立法年度提交立法會審議。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，外媒編採人員不會因為特區政府去信投訴而改變，林鄭所以「憤斥」外媒抹黑，無非配合中國戰狼外交作風，為自己在政治上取分數，「外媒唔係同意啦，唔通全世界都儍，得佢一個人清醒咩？」又說自國安法生效後，部份海外媒體減少駐港記者，鍾認為當中訊息清楚，反映香港採訪環境已逐漸變得不安全。