【本報訊】英國今年1月為BNO持有人推出新的簽證計劃，居英最快六年便可獲永久居留權，吸引大量港人移民。英國政府去年10月原預料今年約有12至15萬名BNO持有人及其親屬申請簽證，但英國廣播公司（BBC）昨引述消息人士指出，若申請數字持續上升，移民數字將遠超當局預測。有移民升學顧問認為，英國放寬移民要求加上支援措施配合，相信會有更多港人移居當地。

新措施勢吸引更多人

英國政府昨在聲明提及，截至今年3月中，約有27,000名BNO持有人及其家人申請簽證，根據去年10月政府就開放BNO簽證的影響評估（Impact Assessment），預料將有約12至15萬名BNO持有人及家屬申請簽證，並在未來五年累計增至約25至32萬人。評估亦預計，18至23歲的青年將佔未來五年的BNO移民人數約近8%。

惟英國廣播公司昨引述政府消息指，如簽證申請以現時的速率繼續上升，將遠超政府預測數字，強調大多抵英港人均包括年幼家庭成員，其升學需求將對本地學額造成一定壓力。

寰雅教育集團營運總監Raymond指出，隨着英國放寬BNO移民簽證，越來越多港人舉家移居當地，近月接獲的申請個案更較去年同期急增三成。英國今次推出的支援措施，對象為英語能力較差及抵英後遇上經濟困難的港人，「成個安排都特別為香港人而設，尤其係啲低收入，或者28、9歲嘅後生」，料將吸引更多港人移民。