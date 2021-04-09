旅發局今日推出「賞你住」計劃，憑800元本地消費單據預訂本地酒店可獲$500減免，2萬個名額先到先得。計劃今早10時接受申請，惟因反應熱烈，旅發局網站一度冧檔無法進入。

《蘋果》今早嘗試進入旅發局網站，但10時半前一度未能進入，現時已恢復。旅發局呼籲市民直接向酒店預訂。各酒店按房數獲分不同名額比例，多個酒店網站目前運作仍順暢，並推出不同推廣吸引Staycation住客，其中銅鑼灣Holiday Inn和海洋公園萬豪酒店先後表示名額已滿。荃灣汀蘭居就指由於反應非常熱烈，熱線電話未必能立即回應，要求有興趣客人電郵提供包括收據的資料查詢。

「賞你住」參加者於3月26日至5月31日期間於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，可換取500元本地酒店住宿計劃折扣。參加者今早10時起至5月31日，可根據參與酒店名單及聯絡方式，憑消費收據直接聯絡酒店預訂。

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