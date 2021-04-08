【本報訊】首宗控告市民違反國安法煽動他人分裂國家等罪案件，將於6月23日開審，控方早前邀請嶺大歷史系教授劉智鵬分析「光復香港 時代革命」口號、國安法條文字眼等意思，專家報告指被告駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警察，猶如古時策騎戰馬上戰場。法庭昨開庭處理是否接納該報告，法官認為詮釋條文責任在於法庭，被告行為是否構成意圖分裂國家，法庭可自行判斷，古時例子無助推論，拒絕全盤接納報告呈堂，僅考慮關於「光時」口號字眼起源及演變等部份內容。

案件昨在高等法院再提訊，由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。三人早前基於國安法須及時審理原則，拒遷就原本代表被告唐英傑（23歲）的資深大狀駱應淦的檔期，被告昨臨時改由資深大狀郭兆銘（Clive Grossman）代表。

指詮釋法例屬法庭責任

控方高級助理刑事檢控專員周天行陳詞指，自2019年起「光時」口號在示威中廣泛使用，非日常生活用字，法庭需了解口號起源、目的及如何應用，才可理解其真正意思及是否帶有政治主張。杜官謂，法官並非活在象牙塔內，反問既然口號已被廣泛應用，為何法庭不可基於司法認知（judicial notice）去作判斷，反而須依賴專家意見。

陳官亦質疑，報告不單就口號字眼作解釋，同時就國安法條文字眼作解釋，惟詮釋法例乃法庭責任，應由法庭自行判斷。本案重點在於被告是否有意圖分裂國家或宣揚政治主張，報告解釋口號中的「光復」或條例中的「分裂國家」等字眼意思，無助法庭推論相關意圖。

周引述報告指，被告駕駛插有「光時」旗幟的電單車，猶如策騎戰馬上戰場的士兵。周並以「分裂國家」一詞為例，指報告詳細分析其起源、發展、歷史上分裂國家的行徑等；分裂國家有三種手段，包括透過文字、語言、象徵及行動造成原本領土分裂等，認為法庭可藉參考例子，詮釋口號的真正意思。

彭官隨即質疑，國安法第20條條文清晰，指「任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家」活動便屬犯罪，根本毋須依賴「分裂國家」的歷史淵源或例子協助詮釋。

辯方：字眼意思會隨時代改變

辯方認為，法庭應基於司法認知去詮釋條文及口號意思，因字眼意思會隨着時代改變。他以「liberation（解放）」一詞為例，二戰集中營時期所指的liberation與現今社會所指的woman liberation，意思已有不同；本案重點是被告展示「光時」口號的意思，任何涉及中國歷史發展、國家如何分裂等資料皆與案無關。

法庭最終只接納報告關於光時口號中「光復」與「革命」等字眼的意思、起源及演變等呈堂，不會考慮有關中港歷代分裂發展的歷史及法例字眼詮釋，以及被告行為是否構成控罪訂明的非法手段等，今日會頒判詞解釋決定。

案件編號：HCCC280/20