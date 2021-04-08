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國安法首案 控方報告部份內容無助審判 
官拒專家「古戰馬論」呈堂

36分鐘前

【本報訊】首宗控告市民違反國安法煽動他人分裂國家等罪案件，將於6月23日開審，控方早前邀請嶺大歷史系教授劉智鵬分析「光復香港 時代革命」口號、國安法條文字眼等意思，專家報告指被告駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警察，猶如古時策騎戰馬上戰場。法庭昨開庭處理是否接納該報告，法官認為詮釋條文責任在於法庭，被告行為是否構成意圖分裂國家，法庭可自行判斷，古時例子無助推論，拒絕全盤接納報告呈堂，僅考慮關於「光時」口號字眼起源及演變等部份內容。

案件昨在高等法院再提訊，由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。三人早前基於國安法須及時審理原則，拒遷就原本代表被告唐英傑（23歲）的資深大狀駱應淦的檔期，被告昨臨時改由資深大狀郭兆銘（Clive Grossman）代表。

指詮釋法例屬法庭責任

控方高級助理刑事檢控專員周天行陳詞指，自2019年起「光時」口號在示威中廣泛使用，非日常生活用字，法庭需了解口號起源、目的及如何應用，才可理解其真正意思及是否帶有政治主張。杜官謂，法官並非活在象牙塔內，反問既然口號已被廣泛應用，為何法庭不可基於司法認知（judicial notice）去作判斷，反而須依賴專家意見。

陳官亦質疑，報告不單就口號字眼作解釋，同時就國安法條文字眼作解釋，惟詮釋法例乃法庭責任，應由法庭自行判斷。本案重點在於被告是否有意圖分裂國家或宣揚政治主張，報告解釋口號中的「光復」或條例中的「分裂國家」等字眼意思，無助法庭推論相關意圖。

周引述報告指，被告駕駛插有「光時」旗幟的電單車，猶如策騎戰馬上戰場的士兵。周並以「分裂國家」一詞為例，指報告詳細分析其起源、發展、歷史上分裂國家的行徑等；分裂國家有三種手段，包括透過文字、語言、象徵及行動造成原本領土分裂等，認為法庭可藉參考例子，詮釋口號的真正意思。

彭官隨即質疑，國安法第20條條文清晰，指「任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家」活動便屬犯罪，根本毋須依賴「分裂國家」的歷史淵源或例子協助詮釋。

辯方：字眼意思會隨時代改變

辯方認為，法庭應基於司法認知去詮釋條文及口號意思，因字眼意思會隨着時代改變。他以「liberation（解放）」一詞為例，二戰集中營時期所指的liberation與現今社會所指的woman liberation，意思已有不同；本案重點是被告展示「光時」口號的意思，任何涉及中國歷史發展、國家如何分裂等資料皆與案無關。

法庭最終只接納報告關於光時口號中「光復」與「革命」等字眼的意思、起源及演變等呈堂，不會考慮有關中港歷代分裂發展的歷史及法例字眼詮釋，以及被告行為是否構成控罪訂明的非法手段等，今日會頒判詞解釋決定。

案件編號：HCCC280/20

國安法煽動他人分裂國家恐怖活動周天行杜麗冰彭寶琴光復香港時代革命
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