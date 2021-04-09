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香港民族陣綫成員認管有爆炸品 控方引葉繼歡案例 官問擴音器是否引爆裝置

56分鐘前
被告盧溢燊
(蘋果日報)

警方前年7月根據線報到荃灣德士古道的工廠大廈搜查，搜獲鐵通等攻擊性武器及爆炸品TATP，並拘捕在場的一名香港民族陣綫成員。該成員早前承認存有炸藥意圖危害生命或財產罪，今於高等法院今處理其求情及判刑。控方引用「賊王」葉繼歡管有TNT炸彈案例，法官陳慶偉翻閱證物相片時，一度問有否控告被告管有汽油彈；又問擴音器的功用是甚麼，「不是引爆裝置？」陳官要求控方就TNT及TATP的比較提交報告，押後本月23日判刑。

被捕至今已還柙20個月的被告盧溢燊（29歲），被控於2019年7月19日在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一個單位內，非法及惡意存有爆炸品，即三過氧化三丙酮（TATP），意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重傷害。被告早前在東區裁判法院承認控罪，轉介至高院接受判刑。

律政司高級檢控官張卓勤庭上播放涉案TATP的引爆片段，並要求法官翻閱證物相片，包括涉案TATP的形態、單位內搜出的汽油彈、雙氧水、化學品、冷凍倉、擴音器及各項裝備等。陳官一度問，被告有否被控管有汽油彈；又問相片中的擴音器用途是甚麼，獲悉只是普通擴音器後，他再確認謂「不是引爆裝置？」

辯方指不可與葉繼歡案相提並論

控方指出，被告於2019年7月22被控，惟及後發現有關控罪未獲律政司檢控同意書。控方同年10月22日撤銷原有案件，再落案控告本案，故此被告因舊案所還柙的3個月，原則上不應計算在本案當中。

辯方大狀馬維騉同意原則上不應計算在內，但若法庭在量刑時將3個月的還柙期計算在內，理應是扣減4個半月，因假設被告在獄中行為良好，可獲三分之一的刑期扣減，陳官即謂：「我無法假設任何事情。」

辯方續求情指，同意TATP易燃、有危險性，而相關原材料可在一般五金舖買到，容易製造但非常不穩定，使用起來非常危險。對於控方引用「賊王」葉繼歡管有TNT炸藥判囚18年的案例，辯方呈上關於爆炸科學現象的學術期刊《Shock Waves》的文章，指TATP的威力只有TNT的七成，而且葉管有2公斤TNT，與涉案1公斤TATP相比嚴重得多，加上葉案底纍纍、逃獄再犯案，案情比本案嚴重，兩案不可相提並論。

辯方續指，被告只是管有涉案單位的鑰匙，沒有證據顯示涉案TATP何時、如何，以及是否一次過使用，認為本案適合的量刑起點應為12年，而被告及時認罪，應可扣除三分之一的認罪扣減。

就辯方提交的學術期刊，控方指已即時索取專家意見，認為文章提及的科學實驗，做法並不公平，認為TATP比TNT更危險，因前者的不穩定性更高。陳官要求控方就TNT及TATP的比較提交報告，再考慮判刑。

被告曾向友人透露香港民族陣綫要搬倉

案情指，被告於2019年1月向朋友表示，由於香港民族陣綫的貨倉被爆竊，故需另外尋找地方存放物資，翌月透過朋友租用涉案工廈單位，月租5,000元。警方同年7月19日，根據線報到涉案單位搜查，在單位外截停被告，在他身上搜出單位鑰匙、豬嘴、眼罩、以及多份文件，包括一份關於農曆新年被捕的女被告向台灣尋求庇護的報告。

警方在單位內搜出10個汽油彈、電飯煲、冷凍倉、雙氧水及各類化學品，約700克的TATP以結晶粉狀方式存放在不同容器，餘下TATP則存放在冷凍倉或量杯內，另搜獲易燃液體。警方其後在大廈天台引爆約700克TATP，聲稱可對引爆地點的5米範圍造成破壞，有部份TATP則在樓梯引爆，餘下則送往化驗。除了爆炸品及製造工具外，警方另在單位內搜出頭盔、豬嘴、眼罩、手套、腳套、港英旗、寫有「捍衛香港自由 打倒港版紅衞兵」的木板、以及香港民主陣線的小冊子等。

警方又搜查被告寓所，搜出《香港獨立論》、《反恐逃生密技100招》等書籍，寫有香港獨立的單張，並在被告電話內發現製造爆炸品的指引等。

【案件編號：HCCC318/20】

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香港民族陣綫葉繼歡案例存有炸藥意圖危害生命或財產罪隆盛工廠大廈
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