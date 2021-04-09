警方前年7月根據線報到荃灣德士古道的工廠大廈搜查，搜獲鐵通等攻擊性武器及爆炸品TATP，並拘捕在場的一名香港民族陣綫成員。該成員早前承認存有炸藥意圖危害生命或財產罪，今於高等法院今處理其求情及判刑。控方引用「賊王」葉繼歡管有TNT炸彈案例，法官陳慶偉翻閱證物相片時，一度問有否控告被告管有汽油彈；又問擴音器的功用是甚麼，「不是引爆裝置？」陳官要求控方就TNT及TATP的比較提交報告，押後本月23日判刑。

被捕至今已還柙20個月的被告盧溢燊（29歲），被控於2019年7月19日在荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈20樓一個單位內，非法及惡意存有爆炸品，即三過氧化三丙酮（TATP），意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重傷害。被告早前在東區裁判法院承認控罪，轉介至高院接受判刑。

律政司高級檢控官張卓勤庭上播放涉案TATP的引爆片段，並要求法官翻閱證物相片，包括涉案TATP的形態、單位內搜出的汽油彈、雙氧水、化學品、冷凍倉、擴音器及各項裝備等。陳官一度問，被告有否被控管有汽油彈；又問相片中的擴音器用途是甚麼，獲悉只是普通擴音器後，他再確認謂「不是引爆裝置？」

辯方指不可與葉繼歡案相提並論

控方指出，被告於2019年7月22被控，惟及後發現有關控罪未獲律政司檢控同意書。控方同年10月22日撤銷原有案件，再落案控告本案，故此被告因舊案所還柙的3個月，原則上不應計算在本案當中。

辯方大狀馬維騉同意原則上不應計算在內，但若法庭在量刑時將3個月的還柙期計算在內，理應是扣減4個半月，因假設被告在獄中行為良好，可獲三分之一的刑期扣減，陳官即謂：「我無法假設任何事情。」

辯方續求情指，同意TATP易燃、有危險性，而相關原材料可在一般五金舖買到，容易製造但非常不穩定，使用起來非常危險。對於控方引用「賊王」葉繼歡管有TNT炸藥判囚18年的案例，辯方呈上關於爆炸科學現象的學術期刊《Shock Waves》的文章，指TATP的威力只有TNT的七成，而且葉管有2公斤TNT，與涉案1公斤TATP相比嚴重得多，加上葉案底纍纍、逃獄再犯案，案情比本案嚴重，兩案不可相提並論。

辯方續指，被告只是管有涉案單位的鑰匙，沒有證據顯示涉案TATP何時、如何，以及是否一次過使用，認為本案適合的量刑起點應為12年，而被告及時認罪，應可扣除三分之一的認罪扣減。

就辯方提交的學術期刊，控方指已即時索取專家意見，認為文章提及的科學實驗，做法並不公平，認為TATP比TNT更危險，因前者的不穩定性更高。陳官要求控方就TNT及TATP的比較提交報告，再考慮判刑。

被告曾向友人透露香港民族陣綫要搬倉

案情指，被告於2019年1月向朋友表示，由於香港民族陣綫的貨倉被爆竊，故需另外尋找地方存放物資，翌月透過朋友租用涉案工廈單位，月租5,000元。警方同年7月19日，根據線報到涉案單位搜查，在單位外截停被告，在他身上搜出單位鑰匙、豬嘴、眼罩、以及多份文件，包括一份關於農曆新年被捕的女被告向台灣尋求庇護的報告。

警方在單位內搜出10個汽油彈、電飯煲、冷凍倉、雙氧水及各類化學品，約700克的TATP以結晶粉狀方式存放在不同容器，餘下TATP則存放在冷凍倉或量杯內，另搜獲易燃液體。警方其後在大廈天台引爆約700克TATP，聲稱可對引爆地點的5米範圍造成破壞，有部份TATP則在樓梯引爆，餘下則送往化驗。除了爆炸品及製造工具外，警方另在單位內搜出頭盔、豬嘴、眼罩、手套、腳套、港英旗、寫有「捍衛香港自由 打倒港版紅衞兵」的木板、以及香港民主陣線的小冊子等。

警方又搜查被告寓所，搜出《香港獨立論》、《反恐逃生密技100招》等書籍，寫有香港獨立的單張，並在被告電話內發現製造爆炸品的指引等。

【案件編號：HCCC318/20】

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