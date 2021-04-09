沙中綫2018年被揭發一連串偷工減料醜聞，包括剪短鋼筋、車站鄰近建築物沉降超標、建造部份結構出錯等，當中紅磡站成「重災區」。立法會鐵路事宜委員會今（9日）召開會議，討論沙中綫專家顧問團的最終報告，多名議員追問政府及港鐵如何處分失職人士，有議員批評事件發生至今3年，仍未有任何官員負責。運輸及房屋局局長陳帆指，部份個案已進入司法程序；港鐵則指，事件後涉事的高層已離職，港鐵亦已重整架構。

議員斥無處分 陳帆：港鐵內部已作「調配」

會議上，多位議員關注政府及港鐵如何處分紅磡站擴建工程的失職人員。熱血公民鄭松泰批評，報告揭示承辦商過份採購、使用過量材料涉推高工程造價等，惟事件至今仍未有人被提控，「到現時為止，係無任何人，唔好話檢控，即使被警方傳召去調查都係無」，質疑現時有否涉事人員要面對刑事檢控。

運輸及房屋局局長陳帆指，假如涉及刑事罪行，當局已轉介予執法單位跟進，若已進入司法程序，當局不會再對事情作任何的陳述。不過，他透露，就質量及工料問題，屋宇署曾進行調查，「以我所知係有啲研訊嘅情況，但因為司法進程進行當中，我係不適宜做任何陳述」。

旅遊界議員姚思榮亦問到，政府及港鐵對失職人員有否任何內部處分。陳帆指，港鐵內部的人員「已經出現咗調配」，亦已加強管理及監察。

葉劉借「Over My Dead Body」抽水

新民黨葉劉淑儀再追問，工程人員表現惡劣，應如何處分，「唔可以好似（陳帆）局長咁講，作咗適當人事調動就算，點可以咁呀？真係要問責㗎喎！」她亦批評，政府在事件中明顯監管不力，官員失職，「仲夠膽話嚟緊開鐵路署？⋯⋯簡直係荒謬，如果政府有膽再拎鐵路署嚟立法會，我個答案：Over My Dead Body！」

港鐵行政總裁金澤培則指，顧問團和獨立調查委員會均確認紅磡站新結構是安全。3年前事故發生後，與工程相關的總監及幾位總經理均已離職，港鐵亦已重組架構，加強監管。

如揭不必要使用物料將向港鐵追究

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦問到，根據顧問團報告中指出，工程中有大量超出規範所需的額外結構強度，關注所涉及的時間或款項的額外成本。

路政署署長陳派明回應指，留意到部份設計所使用的鋼筋比要求較高，當局將會作詳細視，如發現有不必要多用物料的情況，當局將會與港鐵跟進及追究。

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