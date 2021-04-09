所謂一張相勝過千言萬語，「世界新聞攝影展2020」原本喺浸大舉行，畀大家睇吓震憾人心嘅新聞圖片，可惜校方疑似驚咗反送中運動嘅新聞圖片，以保安同防疫為理由突然取消。好彩皇天不負有心人，展覽最後移師到金鐘舉辦，連美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）都去咗睇。

參選特首時簽過記協新聞自由約章嘅特首林鄭月娥，近期放任下屬打壓香港電台、消滅傳媒查冊空間、前幾日又同官媒講香港傳媒嘅制度有待改善，尋日直頭話特區政府係「假新聞」嘅「最大受害者」，究竟佢有幾捍衞新聞自由，大家心中有數。

史墨客今日就透過社交媒體，貼出佢參觀「世界新聞攝影展2020」嘅相片，留言話「欣賞到好多世界級嘅新聞照片，當中更有啲喺香港拍攝嘅。」佢亦覺得舉辦展覽嘅世界新聞攝影基金會「一直以來對新聞攝影工作者和新聞自由嘅支持都令到我十分敬佩。」呢啲真係「action speaks louder than words」。

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