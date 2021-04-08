【本報訊】Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪時，突被警員搶走鋁梯，後更反遭指控襲警被捕。李2017年入稟，向律政司長索償。距案發事隔逾六年，案件昨開審。庭上播放李事發致電999報警的錄音，表示「跌低咗俾警察㩒住，俾佢哋喺度打、踢、搣」。事發後李一直受失眠、驚恐和幻覺所困擾，至今仍需定期見精神科和臨床心理醫生，並需服藥。

原告由資深大律師林孟達代表，原告一方開案陳詞指，所有呈堂片段均不見李用梯襲警，相反見到警員拉倒李在地上。原告方指警員供詞只單純否認所有襲擊指控，認為辯方無正當或合理辯解制服李。

表明記者身份被無視

庭上播片，顯示警員2014年11月25日晚上約9時在山東街推進，當時now新聞台工程人員、原告李小龍偕攝影師從警方防線旁走上前拍攝，其間李遇上便衣執勤的姓潘督察。

畫面所見，李曾單手捉緊鋁梯，阻擋潘靠近，但後遭潘拉扯到地上。潘與同僚把李制服在地上，一群配備圓盾的軍裝警上前圍起人牆，阻止他人靠近和拍攝。一名now新聞台記者見狀即向警員表示：「記者嚟，唔好搞我同事！」但警員無視。之後李被警方帶上行人路查問，李謂：「影晒㗎！我冇郁手㗎！」

李小龍昨出庭作供，他稱當晚頸上掛有由now新聞台發出的記者證，亦有由立法會和政總發出的記者證。李強調被制服期間從無反抗，他被帶上行人路後先致電公司，表示自己「俾人㩒低咗、俾人打」。他再致電999報案指被警察打，庭上播放相關錄音，李表明自己是新聞工作者，又指「我跌低咗俾警察㩒住，俾佢哋係度打、踢、搣」。李電召救護車時曾表示頭和骨頭疼痛、全身熱燙。

李稱案發後三小時，他在醫院進行錄影會面，其間才知悉自己被捕。至2015年年底，律政司致電告知將不會起訴他。

心情起伏大 家人關係疏遠

李小龍續稱案發後需接受精神科及臨床心理醫生治療，亦需服用安眠和安多酚藥物。他同意治療甚有幫助：「原本好多時會產生恐懼、幻覺，見完佢哋（醫生）嗰段時間，相對心情平和啲。」

事件令他和家人的關係變差，他透露謂：「我同太太關係好疏遠，好瑣碎嘅嘢我都會發脾氣。同我個仔都好少互動，發生事前，我哋好開心，成日同佢玩。」聆訊今續。

案件編號：DCPI1635/19