近日不少傳媒均有報道港人移民的個案，季陶認識不少專業人士，他們也說自己朋友圈或facebook均被預告即將移民的帖文洗版。有協助搞移民生意的專業人士說，現在的移民人數未算多，他預告7、8月將會有一輪更多人的移民潮，「呢一波將會係有錢有樓中產為主，準備配合仔女9月去外國開學」，當中更不乏早有外國護照，97後回流的港人，「呢班人好多當年走，冇賣晒香港家當，但今次再走係乜都賣晒，真係唔會再回頭」。

賣盡家產不再回港

早前積金局公佈去年第三季以「永久離開香港」為由提走強積金申請有8,100宗，達17.04億元，大約每人提走21.03萬元。有專業人士分析，從金額看，提走強積金的應該大部份是較年輕的人，也符合之前外界估計，較少家庭問題考慮的人會先動身移民，但他說下一波移民潮將會是中產家庭，以他為例，認識的朋友、工作夥伴，「十個入面有七、八個已plan 咗7到8月走，因為仔女喺英、加、澳等地搵到晒學位，一家人趕9月前走為仔女開學」，笑言那些餞別飯，「一個星期食兩餐都要食到6、7月」。

另一為移民人士搞法律文件的專業人士稱，他近日協助即將移民的人，搞一些涉資格認證、又或資產轉移文件，「日日做到冇停手」，當中更不乏早有外國護照，97後回流的港人，現在決定舉家再移居外地，他說這些人97前移民時，大多未賣盡在港資產，「但今次好多人係決定一次過賣晒香港物業甚至公司，顯示佢哋冇諗住返香港」。他們不乏專業人士甚至企業老闆，「政府成日話冇移民潮、對香港冇影響，我覺得睇埋今年先喇，今年先係移民潮開始」。

季陶

周一及周五刊出