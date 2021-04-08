一連五日的假期，在此疫情的限聚下，不能外遊，惟有到戶外活動，舒展筋骨。

香港的山頭、離島都是熱點，只見人頭湧湧，不少擦身而過，好在近距離接觸者，少於兩個小時，沒有交談或共進餐飲，都不算是密切接觸者。

運動不但可以減肥，還可以防癌，對於控制心血管疾病及糖尿病都有好處，這是醫學界的共識。此說何解？

我們知道運動可以促進大小腸蠕動，減少大腸癌的發生。胰島素會促使癌細胞發展，而研究發現運動能降低胰島素分泌，中度運動量可以促進胰島素的敏感度，與阻抗癌腫有關。

運動促進肌肉分泌激素，隨着血液循環到達腫瘤，可以誘發癌細胞凋亡。身體活動可以改變代謝荷爾蒙濃度，抑制癌細胞生長。

身體免疫力，主要依靠白血球及自然殺手細胞，運動可以增強白血球及自然殺手細胞的功能，增強免疫力，吞噬癌細胞及清除不健康的細胞。

人體細胞運作會產生自由基，氧化蛋白質、脂肪和核酸，造成基因突變、細胞癌變、心血管疾病及糖尿病等。運動可以增加各種抗氧化酶濃度，增強人體抗氧化能力，抗衰老兼防癌。

運動怎樣才足夠？每周3至5次有規律的中度運動，每次要持續起碼30分鐘，才能產生作用。運動時，呼吸頻率變快，吸氧量增多，有助提升身體新陳代謝，同時引發大腦產生開心荷爾蒙，消除煩惱及情緒，令身心健康。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人