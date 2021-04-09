廣播處長李百全為整頓港台「再獻新猷」，金刀繼續落在王牌節目《鏗鏘集》身上。《蘋果》獲悉，《鏗鏘集》原有班底的節目內容被指未獲管理層批准，管理層下令要求所有拍攝工作必須暫停，現階段只可繼續做資料搜集，探討環保及「三無大廈」議題等節目亦被叫停。

據了解，下周播出的一集，疑因負責的文教組人手不足，須聘請外判人員製作。有港台中人斥，李百全企圖癱瘓《鏗鏘集》原有班底工作。

以節目內容未經管理層批准為由叫停

《鏗鏘集》以往一直由公共事務組團隊負責，惟早前傳出李百全下令，讓綜合節目組和文教及康體組也插手製作，被指是企圖「溝淡」原有《鏗鏘》團隊。

綜合港台消息，港台管理層再下令，叫停《鏗鏘集》原有《鏗鏘》班底的所有拍攝工作，原因是其節目內容未經管理層批准，直至獲批後才可恢復拍攝，原有班底只可繼續為報道做資料搜集。據知，他們正在製作的報道主題包括「三無大廈」、環保議題等，同樣要暫停。

下周一集數文教組接手 花公帑聘外援

至於綜合節目組及文教組《鏗鏘集》製作工作，是否也接獲同樣指令，消息表示暫不清楚。消息續指，下周一播出的《鏗鏘集》也不是原有班底的作品。

另一消息人士表示，下周一的一集由文教組製作，但文教組疑人手不足，聘請了外判人員去做，批評管理層這樣是浪費公帑來掩飾自己抽起節目，又斥李百全藉行政為由，企圖癱瘓《鏗鏘集》原有班底工作，「佢（李百全）一日自己唔批，《鏗鏘》一日都唔可以做嘢」。

港台的回覆依舊沒有正面回應事件，僅指港台節目內容、人手及播放安排，全屬內部編輯事宜。

密密打壓《鏗鏘》

4.8報道：李百全再出手抽走《鏗鏘集》武肺疫苗專題 疑欲架空原製作班底 由文教組頂替

4.7報道：「7.21 誰主真相」等作品獲人權新聞奬 港台將退賽禁員工領奬

4.5報道：訪有線前中國組《鏗鏘集》遭抽走 改播李百全臨時下令錄製視障音樂人訪問 非公共事務組製作

3.29報道：《鏗鏘集》涉中大學生會「朔夜」被禁播 受訪同學：不認為答案觸及紅線

3.27報道：節目若被抽 或向編採團隊追討製作費 顧問團斥李百全：貶港台為政府宣傳機器

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