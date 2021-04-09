流亡海外的前民主黨議員許智峯抵達澳洲已一個月，他表示生活上「就是不斷安頓好家人」，工作上則「有了新的調整及安排」。他又提到，在澳洲碰到的港人「傾談幾句後就雙眼通紅」，亦令他慨嘆「香港人這兩年實在付出太多，亦失去太多」。

飛抵澳洲阿德萊德一個月的許智峯，透過社交網站交代近況。他先提到中國在當地的領事館日前開幕，他到場做了首次公開示威，並已與澳洲國會議員開始面對面的會議，亦安排了本月飛往墨爾本，出席當地公共廣播電台ABC的專訪及時政節目，以及開始與港人組織聯絡，商討未來合作。

生活方面，許智峯形容「燈油火蠟，衣食住行，全部都是新的開始」，要讓家人慢慢適應，然而他覺得家人「越是安頓，越是適應，我亦越若有所失，深怕自己為香港做得不夠多，不夠好」。他續指，在海外印象最深的是在街上碰到香港人時，「他們很多在與我打招呼後，傾談幾句後就雙眼通紅，有些更尷尬地哭了出來」，他覺得「其實我何嘗不是亦很激動很感恩看到你們，香港人這兩年實在付出太多，亦失去太多」。

許智峯冀外地港人為香港多走一步

許智峯亦希望離散海外的港人明白，「哪怕我們是移民也好逃難也好，如我們在外地生活上，都可時刻想想可為香港多走一步，哪怕是直接參與海外的遊行示威，又或者只是低調參加海外的港人組織，互相支援，都是在逐步建立及壯大我們的離散港人社群」。他相信，「假以時日，我們可變得更強大，成為足以影響各國領袖的力量，一起以光復香港，打贏回家為目標，我們一起更努力，好嗎？」

港府不點名批有國家「包庇罪犯」

另外，港府發言人發嚴正聲明，不點名表示強烈反對和強烈不滿「任何國家、地區、組織或個人以任何方式包庇罪犯」，恫嚇這些國家「不顧其對當地社會和居民可造成的安全威脅，最終會自食其果」。發言人又斥責，有罪犯「堆砌諸多藉口，包括欺騙法庭以獲批准離開香港、假稱是因政治理由被起訴等，刻意逃避法律制裁，是羞恥和懦夫的行為」。繼而宣稱香港任何拘捕檢控，都與政治立場、背景或思想無關，所有人亦獲公平審訊。

除許智峯外，去年中已流亡英國的前議員羅冠聰，日前表示獲英國內政部批准其庇護。他表示，希望自己的個案能使英國內政部相關部門，更了解香港複雜的政治局勢，盡量給予抗爭者一定的酌情權。

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