「印傭牙醫」3人組中，以35歲的Queen最受歡迎，據知她以箍牙技術聞名，她向記者透露，公餘充當「牙醫」全為增加收入，從YouTube自學「整牙」，一年後膽粗粗與同鄉齊齊「執業」。本報追蹤發現她周一至周六都在沙田大圍僱主家工作，每次假日「秘撈」後便急急腳回家「交人」。

印尼訂架生

Queen於三年前來港做家傭，自稱之前在印尼任職保母，現時月入4,630元，每月寄3,000元回鄉，養育她與前男友所生的10歲女兒。她自言在印尼曾讀大學但不諳英語，平日用簡單廣東話跟僱主溝通，問及僱主是否准許她「秘撈」，她表現驚恐：「佢知我出嚟做嘢，實會鬧我。」記者發現她平日打扮樸素，上班時通常中午外出，曾獨自到零食店掃貨買滿一大袋零食，然後到台式飲料店買飲料，生活悠閒。

至於整牙技術，她自爆是師承YouTube，她稱，不少印尼網紅都會分享在牙醫診所裝假牙或進行牙齒美容過程，更有網紅嘗試透過網購假牙套裝「自己隻牙自己整」，並拍片上載YouTube。

她亦「有樣學樣」，自學一年便「無牌執業」，從印尼訂購箍牙鋼線、鋼釘和其他補牙和裝假牙工具寄到香港。每周日或假期就租用賓館房間營業，扣除成本後，秘撈收入達7,000至8,000元。她笑言「秘撈」可每月多寄1,000元回鄉，其他錢儲入銀行為回印尼做準備，更打算一年後家傭合約屆滿返印尼照顧女兒。