本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情暫見緩和，本港昨日（8日）新增10宗確診，8宗為輸入個案，患者全屬外傭，逾半來自菲律賓；至於2宗為本地個案，唯一一宗的源頭不明個案患者為屯門友愛邨愛暉樓七旬婦（第11547號個案），該廈早前亦有另一名71歲老婦（第11535號個案）確診；至於餘下的一宗本地個案，患者為一名3歲女童，為早前確診、曾多次到訪將軍澳新都城商場的第11494號無源頭染疫33歲男子和第11502號5歲男童的家人。另外，現時有約10宗初步確診。

而鄰近友愛邨的屯門安定邨愛定商場，政府指由於早前有數宗確診個案亦曾到訪該處，因此將商場納入強制檢測範圍，任何人於3月26日至4月8日期間，曾身處愛定商場超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於4月10日或之前接受檢測。受檢人士若在4月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告。而政府會於今日在屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月11日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月11日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●屯門山景邨景富樓對出有蓋操場（至4月9日）

●屯門友愛邨愛暉樓地下（至4月9日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月8日16:55）

11,549宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第11210、11426、11442、11444、11464、11483、11489、11495、11496、11498、11521號個案），

共11,174人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

130名確診者仍留醫；

8人危殆（第1989、6607、6794、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘119人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月8日 22:50）

兩岸疫情最新數字：大陸4月7日新增24宗確診個案，其中11宗為本土確診個案，均在雲南省發現，其餘13宗則為輸入病例，上海有9宗，以及內蒙、江蘇、廣東，陜西各有1宗。大陸累計確診90,365宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月8日13:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.32億，全球死亡人數超過288萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,084萬宗，是目前唯一確診數突破3,092萬的國家，死亡人數超過55.9萬。巴西確診人數超過1,319萬，死亡人數突破34.1萬。印度確診人數超過1,280萬，死亡人數超過16.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

●墨西哥兩名30來歲男子為了優先接種疫苗，被揭喬裝長者。兩人裝頭髮和眉毛染白，帶着口罩和塑膠面罩到疫苗接種中心，假身份證件也準備好。

雖然兩人最終騙得優先接種機會，但卻百密一疏，被聲線出賣了，打針後與工作人員對談時，被發現聲線不像老人家，最終東窗事發，被控身份盜竊。

●巴西出現首宗南非武肺變種病毒個案，令原本已有另一變種毒株肆虐的疫情可能更難抑制。布坦坦研究所（Butantan Institute）科學家上周表示，聖保羅州一名女子感染全新變種病毒，經分析證實是肆虐南非的變種毒株。

●研究所的變種毒株研究統籌員薩巴加恐怕對付新毒株會是一場硬仗，更令人擔憂的是，目前的疫苗似乎無法預防南非變種毒株。

●土耳其單日確診數字迭創新高，周三突破5萬。伊斯蘭齋月下周二開始，其間除了維持宵禁，周末會有額外封鎖措施，所有餐廳只能提供外賣，穆斯林在日出、日落前進食的大型集會也須暫停，

●日本政府相關人士透露，政府已着手探討以征戰東京奧運和殘奧會的日本代表隊選手為對象，允許優先接種疫苗。目前計劃6月底完成2次接種。預計稍後將與日本奧委會、日本殘奧會（JPC）等正式開會討論。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,921,647 (559,105)

巴⻄ 13,197,031 (341,097)

印度 12,801,785 (166,177)

法國 4,902,985 (97,444)

俄羅斯 4,554,481 (99,800)

英國 4,381,824 (127,171)

意⼤利 3,700,393 (112,374)

⼟⽿其 3,633,925 (32,943)

⻄班牙 3,326,736 (76,037)

德國 2,927,572 (77,566)

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