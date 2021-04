【送暖高牆】32年前彼岸台灣正值黑夜,鄭南榕先生選擇以悲壯方式喚醒台灣人,自由民主絕非天上掉下來的。今日的香港或許只是黑夜開始,正因失去,我們深切明白自由民主很痛,也很暖,正如手足。牆外的人卑躬屈膝,如何對得起牆內手足。

有讀者寫詩向所有在囚手足致意,羅織百般何足懼,有罪無罪歷史自有定論,記憶就是對抗極權的最大武器。鄭南榕曾說「如果我必須生一千次,我只願意生在那小小多山的國家」,有讀者憶起過往旅居英國,即使再自由,只是「外地」,惟有香港的山境最迷人。即使被迷霧籠罩,香港人仍在苦澀中緊守崗位多一陣,直到極端的裂口出現。

(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出)

患難生忍耐,忍耐生盼望

堅守到底可得冠冕

毛ee:

How are you?以往經常聽你在D100的節目,現在已有一段時間聽不見你聲音,感覺好像已經很久很久。上星期報道你收到20封信,記得你以前常抱怨太少聽眾打電話上節目,只有20封信會否讓你感到孤寂呢?但報道又說你希望低調平靜。於是忐忑,寄信給你會否打擾了你的寧靜呢?最後還是按捺不住,深怕你太享受安寧,以後離開香港人越來越遠,香港又少一位為她打拼的領袖。

你是我寫信的第三位對象。第一位是快必,我一點也不為他擔心,他的熱血堅強會讓他熬得過去。寫給他的信很短,只是讚賞一下他,作一點鼓勵,反而是讓我練習一下寫信。我不擅寫作,思緒亂七八糟,常常迷失,再讀自己寫下了的,都不知道自己到底在說甚麼。毛ee你語言能力之強,或許可以指教指教我,讓我可以成為更好的寫信人。

此時此勢,作為香港人,我再不知可以做甚麼。或許就像聖經初代教會的信徒被逼迫的情況,教會的領袖如彼得,亦只能勸勉教會的人要忍耐,不是要隨波逐流盲從附和,像某犯婦人說要認錯,又或者像某些宗教人士,錯誤解讀聖經叫人有理無理submit to authority。No!We have done nothing wrong. 叫人聽從人而不聽從神亦非神的意思,只是時候未到,神有祂的時候,我們便必須忍耐。

所以正如當時的門徒向教會寫信鼓勵他們,或許我們也可以倒轉頭寫信給你們暫時失去自由的領袖們,我們互相鼓勵,必能走過這段死蔭幽谷。 很高興聽見你在獄中開班授課,現在有學生多少人呢?或許你就這樣把correctional service名正言順起來,真正地empower the misguided to change (or some of them might not even be misguided but ones that are holding on to the truth, like yourself)。不是有人詬病某些國家的correctional service實質是sabotaging service嗎?我曾讀過兩本Charles Colton的著作,描寫了他被關進牢獄後自身的及囚友們的種種經驗,見證了how the system fails them and the society。

感恩邵家臻建立了石牆花,也感恩你們每一位抓緊服務群眾機會的人,無論身在哪裏,只要有需要便會獻上己力,相信哪裏有願意服務的人如你,哪裏便有希望,便有生命的改變。或許這就是我們現在可以做的、應該做的。像一點點的燭光,不是很大很亮,只足夠照亮到旁邊的人,卻已足夠。因為火光傳到旁邊,旁邊又傳到旁邊……最後我們屬光的,心裏持守着這一點光,堅守到底的可得冠冕。總有人在黑暗中的,正如聖經說,他們不屬於光,喜愛在黑暗裏面,他們的世界不屬於我們的世界,我們專心於建立我們的世界便可以了。

網上找不到寫信給你的途徑(是否不願收信?),惟有借助《蘋果》,不奢望你回信,把時間資源留給你的家人吧,但若可以,希望《蘋果日報》可以讓我知道你收到信便美妙極了。 祝一切安好,直到下次再寫信給你──若你想收的話。

Mini Lamb

我們從未忘記你

羅織百般何足懼

時代揀咗我哋

致47人:

我記得細個有次返鄉下探親,我大陸表妹問我係咩人,我話自己係香港人,佢話:「你唔係,你係中國人。」我話:「我唔係大陸人,我係香港人呀。」當時我唔明點解自己要堅持話自己係香港人,從來都唔覺得因為身為香港人而有任何感覺,有段時間旅居英國,環境氣氛太自由,一啲都冇掛住呢度,更甚希望以後都留喺外地。香港不過係一個我出生嘅地方。

回港後開始迷上山境,嘩原來香港山境係咁靚咁出名,點解自己冇早啲發現㗎; 又原來可以自由自在用最貼身嘅地道廣東話去表達自己係咁正,我英文講得幾好都唔會改變廣東話係我母語嘅事實。一直都冇發現我哋嘅土壤文化人情就係咁獨特,時代揀咗我哋經歷呢個時刻。生死有命。

不知不覺當我見到香港二字嘅時候感覺多咗一陣苦澀,同時又好感動。我知道城內城外大家都係各自崗位堅持緊唔同嘅事,係無形又有形。 請大家好好撐住,並且要多謝你哋自己。 希望有朝一日給你哋大大嘅擁抱。

保重。M

總覺心中有愧

哥仔/妹妺:

你好,我是一個年過六十歲的校工,在寫信給閣下時,對稱呼閣下,都感到手足無措,你們是我的同路人,是盟友,本應用兄弟姊妹相稱的,但總覺得心中有愧!

日前假期應約到港島行山,驚覺腳骨力嚴重退化,與一九年相比,實在相差太遠了。當時,每周日均用腳程來表達意願,都能完成全程的。

記住不要習慣

手足:

現已4月份,天氣變化莫測,時暗時晴,日子總是要過。但心裏想記住請不要習慣!請不要不作聲!時刻記住香港人仍然活生生地在黑暗中掙扎求存,但求有一日黎明來到大家能在煲底相見相擁,重光香港,香港人撐住!