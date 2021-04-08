【本報訊】政府計劃在新界北區的沙嶺墳場興建骨灰安置所、火葬場及有關設施，耗資18.5億元的前期土地平整工程已接近完工，中聯辦旗下傳媒《大公報》和《文匯報》卻突然炮轟計劃浪費珍貴的土地資源。民建聯立法會議員陳克勤昨在特首答問會上亦質疑政府決定，惟特首林鄭月娥以相關規劃已進行10年以上、突然叫停對市民有巨大影響為由，拒絕煞停。

團體冀林鄭勿跪低

陳克勤質疑：「（林鄭）成日將大灣區政策擺係口邊，但我睇到你嘅官員似乎冇將你嘅大灣區政策落實，甚至可能係口響響，或者耳邊風。」他批評政府在北區建立厭惡性設施，違反大灣區發展理念，「點會將殯儀城放喺（大灣區）三個口岸嘅正中心？」

林鄭回應說，項目規劃已進行10年以上，已獲前期工程撥款，突然叫停對市民影響巨大，「以前北區係比較偏遠嘅地方，好多市民喺市區唔想見到嘅嘢就擺去北區……官員冇水晶球，你剛才講嗰個項目規劃咗10年以上，10年前可能大家未睇得到有咁大嘅轉變，粵港澳大灣區會提升到國家經濟規劃嘅層面」。

食衞局表示，沙嶺墳場70年來均用於殯葬，項目土地平整及相關基建工程2017年已獲立會財務委員會批准撥款18.4億元，今年稍後完成。如沙嶺發展未能按計劃推展，將嚴重影響特區中長期殯葬服務供應。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑指，若項目擱置將嚴重影響全港公營龕位，或會再次出現公營龕位供不應求，先人無法安息，盼林鄭勿為配合大灣區而「跪低」。他批評陳克勤代表深圳居民推翻在香港得來不易的共識，質疑他是大灣區抑或香港立法會議員。