【本報訊】23歲青年唐英傑涉去年7.1在灣仔駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，成為首名國安法案件被告。案件定於6月23日在高院開審。律政司早前引用港版國安法第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團審理，由三名指定法官組成「審判庭」，打破本港過去百多年高院沿用陪審團的制度。唐昨入稟提出司法覆核，指陪審團制度保障刑事法合乎公平公正，免被告遭暴政侵害，但律政司司長的決定不當、不合理及非法。

指無提供證據證明陪審員受威脅

申請書開宗明義指出，國安法第46條關於陪審團條文是否合憲，並非今次司法覆核訴訟的議題。是次申請是針對申請人唐英傑受《基本法》及普通法保障的權利遭行政決定剝奪，無法在高院接受法官聯同陪審團的審訊，惟律政司長卻未有就此解釋，亦沒給申請人爭辯機會。

控方今年2月5日向申請人發證書，以「保障陪審員及其家人的人身安全」及「若本案設有陪審團，將有損害司法公正的危機」為由，指示本案毋須由陪審團審理，惟未有就相關意圖通知申請人。申請人指是次決定沒上訴機制，律政司長曲解及誤用相關條例，只以國安法第46條本身條文作理據，並無提供證據證明陪審員受威脅或司法公正受損。

《基本法》列明「原在香港實行的陪審制度的原則予以保留」及刑事和民事訴訟均保留原本在香港適用的原則和當事人享有的權利。據蔣麗莉一案的案例，法庭已指出可公訴罪行一是在高院由法官及陪審團共同審理，一是在區域法院由法官獨自審理；若在高院處理，便須由陪審團審訊。

申請人指，基於國安法第46條並無特別作出說明，故條文應據普通法規定及原則執行，就如終院處理黎智英國安案保釋聆訊時所確認的一樣。一旦本案在高院審理，申請人便有權接受陪審團審訊。由於陪審團實行保密制，裁決亦不用提供理由，容許他們有更大獨立度，比起法官更有能力裁定被告無罪，讓平民百姓面對法律壓迫時，更能抗拒暴政，令刑事法律符合常人心目中的公平公正，陪審團制度對維護司法公正很重要，

此外，陪審團一向必須達成一致或絕大多數決定，才能達致有效裁決，但國安法審訊究竟要三名法官達成一致裁決，抑或只需簡單大多數，仍屬未知數。

案件編號：HCAL473/21