【本報訊】餐飲業界在疫情下苦苦支撐多時，又要面臨「極刑」執法。食環署在復活節假期間展開突擊巡查行動，25間食肆因違反防疫規定被檢控。當中紅磡黃埔一帶至少五間食肆被指食客登記資料不齊全，包括無寫全名，被罰停晚市14天，有食店估計因此損失10多萬元。被罰店主不滿政府將抗疫責任推到食肆身上。

斥政府推卸抗疫責任

食環署昨表示，復活節期間聯同警方展開執法行動，合共巡查了逾2,900個處所，共檢控25名涉嫌違反防疫規定的餐飲業務負責人，包括未有確保顧客掃安心出行或登記個人資料，餐桌距離太近，員工未有每14天檢測一次等。

紅磡及黃埔至少五間食肆被指顧客登記資料不齊全，被罰停晚市14天，以及午市由每枱四人收窄至每枱兩人。幸福小廚東主楊先生指出，「（食環署人員）睇到有個單字（名）、冇時間，即刻罰我哋」，他反映店員難以控制客人如何登記資料，亦沒權查核顧客身份證，惟對方卻只稱「你有咩同個官講喇」。他估計未來14天合共將損失10多萬生意額，「既然政府要我死，我可以點樣做？」

景霖正宗四川麻辣米線負責人王小姐亦指，食環署認為「（顧客）啲名簽得唔好，簽單字」，隨即開出告票。她稱餐廳根本無法檢查每位客人有否登記全名，批評今次政府無疑是將抗疫責任推至食肆身上。

昨日到現場視察的九龍城區議員郭天立質認為不同事項的懲罰程度不符比例及荒謬，質疑食環署如何訂定刑罰準則，「五個人坐一枱都係罰7日，點解安心出行或者填紙仔嘅問題，就要罰14日呢？」他會向署方反映問題。