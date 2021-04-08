社福界整筆撥款津助制度推行至今20年，社會福利署於2017年開展的第二次檢討進入尾聲，料今年第二季提交報告。據了解，社署委託顧問公司進行的調查顯示，一半受訪的非政府機構社工薪酬低於起薪點，與薪級表「脫鈎」，惟社署仍建議維持撥款準則，且繼續容許機構自訂薪酬政策，不作任何變動。有工會炮轟社署原地踏步，未有解決機構與員工之間的薪酬矛盾，「仲衰過2008年（第一次檢討）」。

優化整筆撥款津助制度檢討專責小組今日召開第14次會議。據悉，專責小組訂定8個範疇，大致完成檢討，但當中有關「檢視人手編制及撥款基準」和「薪酬架構、員工離職及職位出缺情況」兩個範疇仍有爭議。社署委託的顧問公司須先後進行兩輪問卷調查收集數據，並於今日向小組匯報。

社署表示，專責小組已完成檢討其中6個範疇並提出建議，預料今年第2季完成，並向勞福局提交報告。

調查指50%學位社工入職薪酬低於起薪點

據了解，顧問公司在兩輪調查中，隨機抽樣向51間受資助的非政府機構共1,287名員工進行問卷調查，收集年資、月薪及工時等數據。調查結果顯示，分別有50%學位社工（助理社工主任ASWO）及39%非學位社工（社工助理SWA）的入職薪酬低於起薪點；有55%個人照顧工作員（PCW）亦低於起薪水平。

按非政府機構一般職位薪級表，ASWO及SWA起薪點分別為33,350元及22,725元，即薪級點16及9，PCW屬第3點即15,560元。社署會按機構人手編制各職級的中點薪級作撥款基準，以ASWO為例，其MPS為第26點即53,500元。

調查結果反映，部份機構未有按薪級表招聘人手，令員工薪酬「脫鈎」；而按兩輪調查推算，有11類服務的實際總薪酬支出少於社署撥款1至6%，亦反映有機構沒將撥款全數用於員工薪酬。社署資料更顯示，2019/20年度機構累計儲備合共高達44.7億元，佔該年度整筆撥款額逾兩成，較2015/16年度增加28%，有33間機構因儲備「水浸」須退還撥款。

但據了解，社署審視顧問公司收集的數據後，認為現時以MPS作撥款基準是可行做法，金額亦足夠機構支付員工薪酬，建議維持機構彈性處理人手編制及自訂薪酬政策。

社總張志偉狠批：今次連08年嘅建議都不如

「成件事好似原地踏步。」專責小組員工代表、社會工作者總工會外務副會長張志偉批評，今次檢討歷時逾3年，未有處理整筆撥款多年來的核心問題，就是機構與員工之間的薪酬矛盾，只重複2008年第一次檢討的建議，「可能仲衰過」08年的，因當年都有制定「最佳執行指引」作規管，「今次連08年嘅建議都有所不如」。

張志偉指出，社署容許機構自訂薪酬政策，卻缺乏監管，即變相繼續縱容機構不跟從薪級表，以低於起薪點招聘人手，員工年資也不被認可。他認為，若社署仍沿用MPS作撥款基準，必須調高兩至三個薪級點，並規定機構增加透明度，公開薪酬架構和人手編制等，如只作小修小補，不能接受。

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