電話響起：「李太，我是XX醫院余醫生，關於李先生最新情況，他昨晚中風入院後我們進行了緊急手術，已成功將栓塞的大腦血管打通。」（按：疫情期間公院設有訪客限制，醫護與家屬要靠電話溝通取代面談，親友探病也是透過視像通話。）

「余醫生，實在太好了，感謝你。」

「手術雖然成功，可惜李先生腦部仍出現了大範圍壞死，那或與先前的嚴重缺血有關，以後很可能永久殘障甚至死亡，請家人做好心理準備。根據紀錄，李先生患有心臟房顫（Atrial fibrillation，一種常見的心律不整及引致中風的風險因素），過往覆診醫生處方了口服抗凝劑（NOAC，俗稱薄血藥），理應可預防中風發生。」

「他已沒服用薄血藥一段時間了。」

「噫！你可知不服藥的後果有多嚴重？」

「醫生處方是自費藥物（按：公院處方大致分為通用藥物和專用藥物，部份專用藥物需患者在社區藥房自費購買），經濟上我們實在難以負擔。」

「十多元一天也難以負擔？ 飲杯咖啡都不止這個價錢吧。」

「數十元一杯咖啡醫生當然飲得起，但我們打散工、住劏房的，頂多幫襯茶記套餐附送的咖啡，加兩元轉凍飲已十分奢侈。再者，我跟社區藥房確認過，你所說十多元一天只是薄血藥的來價，街坊藥房不同公立醫院，前者要自負盈虧，加上燈油火蠟、人工舖租（尤其舖租），為了生計只好把藥賣貴點，甚至貴過醫生你的咖啡。」

服藥不遵從（Non-compliance to medications）在臨床醫學中並非罕見，更是導致治療失敗的重要原因之一，我們往往會怪責病人不合作聽從指示服藥，然而，後者如此未必事出無因，譬如藥後感到不適故自行停服，或是處方過於繁複令他們無所適從，亦有擔憂副作用而擱置服藥的，個案中李先生便是因經濟拮据錯過治療，對以上種種理由未能配合醫學指示的病友，我們應多加體諒。

開出處方後，醫生有責任了解病人是否正確服藥或未能服藥的原因，我們要恰當地解釋治療期間可能出現的副作用及提供較溫和的選擇，必要時應安排經濟支援或直接資助藥物，這樣才能確保患者能夠配合醫學指示及得到應有的治療。

麥煒和 腦神經科專科醫生