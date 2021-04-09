巴基斯坦裔少女疑多次在家中遭父親及胞兄性侵並強行肛交，父子二人分別被控非禮、強姦及未經同意下肛交等5項控罪。事主胞兄經審訊後，早前被裁定強姦、非法肛交及非禮三罪罪成。高等法院法官李素蘭判刑指，被告至今仍堅稱無辜，而他利用兄長身份犯案，令事主承受極大創傷，經常發噩惡夢及回想遭性侵畫面，而失去家庭更令她感孤單及傷心。惟法官同意辯方所指，上述創傷並非完全由被告造成，事主的叔叔及舅公也是施暴者，考慮到被告已還柙兩年，最終判他入教導所。

陪審團早前裁定，18歲的被告強姦、未經同意下肛交及非禮三罪全部罪成立，其父親（40歲）被控的兩項非禮罪則罪脫。法官早前下令為被告索取心理及精神科報告，並為事主索取創傷報告。

辯方大狀為被告求情時透露，他於4歲隨母親來港定居，不懂中英文，生活困苦，而這不是他自己選擇。辯方強調，事主稱除了被告外，她亦曾遭叔叔、舅公及脫罪的父親性侵，事發後不獲母親支持，故其創傷並非由被告一人造成。雖然案發時被告沒使用避孕套，但在事主反抗下，他犯案只持續短時間。

被告認為胞妹為掙脫管束而誣告

事主現已17歲，辯方指她獲社福機構安排入住宿舍，接受心理及精神科治療，身心有望一定程度復原。被告本是一個好人，守規矩及服從權威，希望法庭念及他年輕，給予更生機會，判他入教導所。

法官判刑指，被告學業成績不理想，但操行良好，熱愛乒乓球及籃球，沒有行為問題。教導所報告顯示，他為人有禮，態度合作，惟他堅稱無辜，不明白為何被控，更稱事主因不滿父親不讓她談戀愛，想掙脫父親管束及伊斯蘭教規條，才捏造指控。法官續指，雖然事主承認不喜歡受父親管束，但她更不滿父親雙重標準，例如容許被告踢波、健身、看電視及買手機，卻不准她做這些事，更因她加入籃球隊而揍她。

法官指，雖然被告與事主的年紀相當，但被告作為家中具權威的男性，從事主身上佔便宜。事主表示約7歲時已遭被告侵犯，本案三項控罪並非獨立事件。法官接受辯方所指，本案不涉及暴力，但事主屈服於父親的權威下，並與被告住在同一房間，無法保護自己；其母親發現事主遭性侵後，更一併懲罰兄妹兩人。

事主怕被父親殺害

根據事主的創傷報告，她患有創傷後遺症，不願意再談及性侵事件，且容易焦慮、不能控制情緒，經常發惡夢及回想起性侵畫面，影響她的人際關係。此外，她極度害怕會被父親殺死，事件令她失去家庭，感到非常孤單及傷心。

法官同意辯方所指，創傷並非完全由被告造成，事主的叔叔及舅公也是施暴者。案例指出，判入教導所有助被告更生，對社會亦有益處，而教導所並非較輕刑罰。法官考慮到被告已還柙兩年，認為全面訓練及長期監管有助他更生，故判他入教導所，並須於獲釋後接受3年監督。

【案件編號：HCCC80/20】

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