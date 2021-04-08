【疫情何時了】

【本報訊】本港武漢肺炎疫苗接種人次已超過70萬，當中接種科興與復必泰的比例大約是2：1；至於接種疫苗後死亡個案則有15宗，科興和復必泰分別佔13宗及2宗，比例是6.5：1，接種科興後死亡比例明顯高於復必泰。有醫生估計，選擇注射復必泰的人士年紀較輕，為釋除公眾疑慮，政府應增加訊息透明度，盡快綜合意見、公開數據。

截至昨日，政府為市民接種共約700,100劑疫苗，包括接種科興疫苗的455,600人次，以及接種復必泰疫苗224,500人次，兩者接種人次比例為2：1。疫苗自2月26日開打至今，已有15宗個案在接種疫苗後死亡，科興疫苗接種者累計有13宗，復必泰只有2宗，比例是6.5：1。接種科興疫苗後死亡個案比率是0.003%，平均每10萬名接種者有3人死亡；復必泰則明顯較低，比率為0.0009%，平均每10萬人有0.9人死亡；即科興高復必泰逾兩倍。

梁子超：揀復必泰年紀較輕

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會及港府經常強調，根據本地的死亡率數據，55歲或以上的人口當中，每10萬人就有17.2宗死於缺血性心臟病及28.1宗死於心臟病，以此證明接種疫苗後死亡的數字無不尋常。但有關數據難以解釋為何疫苗接種者的死亡個案高度集中在科興接種者身上。

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，選擇注射復必泰的人士年紀較輕，而科興亦較復必泰早數周開打，若有不同年齡和風險群組的相關數據會較準確，直接比較易產生錯覺。但他指出，外地監管部門及專家會對疫苗作即時評估，公開訊息，建議本港的專家委員會亦盡快綜合意見，公開數據，給予公眾清晰定論。

民主黨醫療政策副發言人、深水埗區議員袁海文則認為，科興疫苗開打超過一個月，復必泰疫苗接種亦近一個月，有關數據已有統計意義，現時觀感上接種科興科興的死亡比例明顯高很多，但政府沒有任何數據解釋數字，「專家都唔敢講（死亡個案與接種疫苗）冇間接關係……有接種同冇接種嘅死亡率資料，要透明地話畀公眾知」。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會不定期開會評估死亡個案與接種疫苗關係，每次都像例行公事裁定死亡與疫苗無直接關係，過去多次均在會後見傳媒解釋結論。惟周三的最近一次會議後，委員會未有再設記者會解說，僅發出簡單新聞稿交代。

記協主席楊健興指出，公眾關注接種後死亡及嚴重情況個案，官員或委員應盡快以見記者等渠道向公眾交代，避免猜測和誤傳。袁海文亦指，公眾非常關心死亡個案，「冇事就唔怕畀人問」，若逃避傳媒查問，反添公眾憂慮。