遭政權狙擊的大律師公會近日再被針對，前律師會會長蘇紹聰在建制派報章訪問中提出，法律界中有律師團體變成政治團體，質疑是否適合繼續自我監管。大律師公會反駁指，公會在行使自我規管權力時，一直履行職責，故沒充份理由作改變。此外，律政司司長鄭若驊今日與法律界會面，解說被指是「閹割」民主選舉的新制度，會後新聞稿卻隻字不提大律師公會，只提及香港律師會。

對於蘇紹聰日前的言論，大律師公會今日回覆《蘋果》指，公會一直嚴格按照《法律執業者條例》及公會的章程所賦予的權力處理其事務，包括公會會員的註冊和操守：「數十年來，大律師公會在行使上述自我規管權力時，一直有效地履行其職責，並認為沒有充分理由作出任何重大的改變。」

公會又指，根據大律師公會的《規則》、《規例》及《附例》，公會有責任捍衞、維持、維護和完善司法的獨立、法治、《基本法》、《香港人權法案》及司法公義的執行：「公會將一如既往地維護上述的價值觀，尤其在捍衛法治方面。」

鄭若驊見法律界僅提有律師會代表

此外，政府發出新聞稿，指鄭若驊今日主持兩場解說會，「與香港律師會代表及法律界持份者會面，繼續講解完善香港特別行政區選舉制度。」相片顯示大律師公會主席夏博義等有出席，不過新聞稿卻沒有提及公會的名字。

而夏博義接受有線新聞專訪時指，選舉制度被修改後，引入新的資格審查，質疑此舉限制市民選擇，或違反人權法對於選舉權的保障：「人權法列明市民有權參與公眾事務，通過自由選出代表，不等於不可以有審查，因為有些條件或會令人不合資格，例如刑事定罪或檢控。但問題是審查工作會否公平地做，審查工作會否變相限制市民的選擇，這是一個大問題，目前我不認為大家有答案。」

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