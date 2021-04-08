【本報訊】2016年大年初二凌晨旺角騷亂，事隔多年被起訴的被告早前承認參與暴動。被告患急性淋巴癌，需住於衞生的環境及接受臨床治療，望法庭酌情減刑或判緩刑。惟暫委法官王詩麗（圖）昨引用上訴庭案例，指犯案者身體欠佳不是減刑因素，強調被告掟磚及支持違法的行為，法庭必須懲治犯案者及保護執法者，判監三年。

認暴動判囚三年

被告陳俊樂（28歲）早前承認一項參與暴動罪，指他2016年2月9日在旺角豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。暫委法官王詩麗昨引用案例強調，判刑必須阻嚇本案的集體暴力行為。當日示威者人數遠超警員，暴動期間投擲磚頭及燃燒雜物，王官認為被告當時已是成年人，清楚其所作所為，明顯是支持和認同違法行為，又曾兩度向警員掟磚，可見他擔當主動角色。

王官引述醫療報告，指被告接受骨髓移植手術後，皮膚及肝功能受影響，故衞生的環境對他十分重要，他更需定期接受臨床治療及服用抗排斥藥物。惟王官相信懲教處會為在囚人士提供適切醫療服務，院方亦會確保院所進行密集式清潔；強調身體欠佳並非減刑因素，並謂被告可循行政渠道申請減刑。王官又指，法例規定超過兩年刑期的案件不得判緩刑；即使無此規限，考慮到本案案情嚴重，緩刑亦不適用，除被告認罪以外，沒其他減刑因素。

案情指，被告2019年12月14日被捕，他在警誡下表示：「我當晚自己一個人，喺旺角受氣氛感染， 所以向警察掟過兩次磚啫，冇做其他嘢㗎。」被告承認兩度向警方掟磚，一次掟中警員盾牌，一次不知有否掟中人，稱是為了阻嚇想用警棍打人的警員。案件編號：DCCC680/20