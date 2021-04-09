舞台劇導演兼演員黃嘉威自2014年起，四年間藉詞為韓國網站拍攝少女照，先後誘騙四名在網上社交平台認識的女童到賓館拍裸照，其間藉詞教擺甫士對她們上下其手，包括聲稱用「男友角度」拍攝摸胸照片，還大玩性玩具，要求女方為他口交和手淫，甚至性交。黃早前承認非法性交等18罪，高等法院法官邱智立斥被告精心步署，在四年間多次利用自己專業和金錢利誘年幼女童作洩慾工具，令她們的青春期於創傷中渡期，案情嚴重，最終判他入獄7年半。

上月底剛過40歲的被告黃嘉威早前承認八項非禮、六項製作兒童色情物品、一項意圖製作兒童色情物品、一項與16歲以下兒童非法性交及兩項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為罪。涉案女童共四人，年齡介乎13至15歲。

緃慾以獲被呵護感覺

被告早前認罪後，法庭押後索取事主創傷報告及被告的心理和精神科報告協助判刑。惟四名女童中只有一人願意接受評估。法官今引述報告透露，女童Ａ在年幼階段遭被告恐嚇和利用作性發洩工具，受嚴重心理折磨以致整個青春被毀，對自己及外界觀感亦因被告長期洗腦而歪曲，仍會長期活在恐懼及羞愧中，正在接受心理治療以重建自信及對外界的信任。

被告的心理和精神科報告則指，被告沒有精神病，亦無性癖症包括戀童癖。被告就讀演藝學院期間，父親生意失敗破產後一走了之，令被告嚴重缺乏安全感，之後工作的不穩定令不安全感更強烈，被告開始與在學習及工作上認識的朋友進行隨意性行為，以滿足性慾和享受被呵護的感覺，又毋須負責。

報告指被告於控制女童的過程中，獲得工作上得不到的滿足感。被告在人前表現一切美好，從不向人求助及透露自己問題，但實質生活在不安和不踏實中。報告指他重犯機會低，但須接受壓力及性慾管理的心理治療。

辯方早前的書面求情中提及，被告胞弟於2018年亦與父親一樣，經歷生意失敗和破產，被告成為家庭經濟支柱。2008年開始於不同中學擔任戲劇導師，2018年每月平均收入達4.5萬元。辯方呈109封求情信，又指被告因一時未能控制自己慾念而犯案，還柙兩年間已深切反省。

與事主年齡相距19至22年

法官判刑則指，被告利用專業及金錢引誘比自己年輕19至22歲的女童作洩慾工具，藉以獲取工作與生活中得不到的滿足感。被告不安於相識多年的女友，沉溺於與其他人的性慾行為。雖與涉案女童無親屬關係，但她們某程度皆因信任被告及他作出的承諾才同意見面，被告利用信任獲取其渴望的猥褻目的，經精心步署及策劃。案件橫跨四年，連續及有計劃地犯案，案情嚴重。

案發於2014年8月至2018年7月。被告在網上社交平台認識案中四名女童。案情透露女童A認識被告時年僅13歲，被告自稱是攝影師，A應邀到賓館拍照，被告要她換性感內衣，露乳房和下體，又教A擺性感甫士。被告將A蒙眼，要A為他手淫和口交。被告後三度約A，A為他口交，其間被告曾用震蛋刺激A下體。A將近16歲，被告開始與她性交。A後來告知男友，報警處理。

被告於2018年8月被捕，警方調查期間，在被告家中電腦和手機發現多段淫褻影片和相片。除A外亦涉三名女童。被告每次都照辦煮碗對待三童，游說B、C和D拍照。其中B跟他再見面，並與他性交，但有次發現被告裝了兩部錄影機後便離開，惟性交過程均遭被告拍下。

女童D與被告見面拍照，其間二人共浴，被告摸D乳房並拍片，聲稱要以「男友角度」拍攝。被告最初稱最高給她一萬元拍照報酬，惟完成拍攝後，僅付她200元。

【案件編號：HCCC237/20】

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