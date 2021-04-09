黃店「阿布泰國生活百貨」在潑水節前突遭海關出動100名人員，檢走40萬元貨品，指有關產品未有按法例要求展示中英雙語的警告標籤，並拘捕一名33歲男董事。不少市民今日特意「買爆阿布泰」，其中金鐘分店下午有近百人排隊購物，至晚上7時，排隊購物人潮進一步增多，目測有近200人。有市民斥海關是「欲加之罪，何患無辭」，呼籲「阿布泰頂住」；也有市民笑說如果「阿布泰」推出「泰國空氣」也願支持。

「阿布泰」金鐘廊分店下午有近百人排隊

「阿布泰」多間分店今現購物人龍，金鐘廊分店下午有近百人排隊，至晚上7時，排隊購物人潮進一步增多，目測有近200人。有人將貨物塞爆兩個購物籃，亦有人手持多盒港製口罩排隊付款。有西裝男疑因排隊太久，付款後急急奔走。保安在場協調人龍排隊。至近下午6時下班時間，排隊人潮增多，估計有逾百人排隊，惟收銀員分身不暇，人龍近乎沒有移動。

王先生：市民唯一可以做嘅就係咁樣用行動去支持

購買多隻「雞公碗」及多樽飲料的王先生指，一直也有光顧「阿布泰」，因海關昨天的行動，聽日特意前來購物，預計花費1,000元，「（花費）比平日多，平日係買小食、口罩嗰啲，今日就買多啲」，希望表達心意。他批評，海關是「欲加之罪，何患無辭」，「官方想點樣講，市民冇咩辦法，惟有靠律師去打，市民唯一可以做嘅就係咁樣用行動去支持」，認為未來政權會繼續打壓黃店，「佢哋為咗擦鞋畀中央睇，區議員又好、黃店又好，佢哋想做畀北京睇」，呼籲「阿布泰」及所有同路人「頂住！支持住！」

許先生：海關行動無理取鬧

購買兩盒口罩和少許零食的許先生指，一向支持「阿布泰」，批評海關的行動無理取鬧，質疑是刻意針對「阿布泰」小題大做，認為不止這間公司沒有貼齊警告標籤，「大家心知肚明啦」。他說，見到今日有不少港人來購物，反映大家都支持黃店，笑說如果「阿布泰」推出「泰國空氣」，「當然支持啦，我哋呢啲小人物，做小事」。他又勉勵同路人，「加油，支持落去。大家做嘅嘢未必好大，但每人行一步，對自己社會嘅貢獻就會好大」。

陳小姐質疑海關選擇性執法

一同購買港製口罩和小食的兩名陳小姐也是特意來購物，以示支持，沒有刻意預算。她們說，沒有貼上警告標籤是不少零售商店常見的事情，但海關就對「阿布泰」特別嚴謹，質疑是選擇性執法，「本身已經支持阿布泰，喺呢啲時節（潑水節）冇咗啲貨特別慘」。她們又說，「阿布泰」老闆林景楠因參與民主派初選涉違《國安法》被控，盼林景楠「加油」。

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