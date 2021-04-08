【本報訊】小學文書助理於大半年間在校內先後非禮六名7歲至11歲女學生，包括摸她們的胸及按壓私處，並將部份犯案經過拍片或影相，最終有女生向母親投訴，校方向高年級女生派問卷調查，始東窗事發。涉案助理昨承認非禮及製作兒童色情物品等共11罪，求情稱因經常加班及無法準時下班，需尋求刺激，事後已感羞恥後悔。區域法院法官譚思樂斥責被告濫用職權，破壞誠信，粉碎孩子在校內安心學習和不受侵犯的期望，更令家長感自責和痛苦，判監三年四個月。

譚官引述辯方求情指，現年28歲的被告簡銘龍起初只是為校方活動拍片，惟其後另要負責剪接片段，工作量大增，無法準時下班，遂突然形成尋求刺激的衝動。報告指有證據顯示被告發展孌童傾向，惟辯方指他並非孌童癖。辯方表示專家或有見被告連續犯案才有此推定，惟被告尊重專家看法。至於報告指被告重犯機會屬中等範圍的頂端，辯方表示被告不會再有機會重返小學工作，他也不會再犯。

摸胸按私處拍片

案情指被告2017年10月24日至翌年6月14日在馬鞍山某小學非禮六名女童，包括叫女童躺下並掀起其校服裙、伸手入女童運動服內按壓胸部，繼而伸手入其短褲及內褲下按壓私處，又叫兩名女童坐在他的大腿上，摸女童胸部數秒至一分鐘不等。其中兩名涉案女童各自向母親透露事件，校方亦向小三至小六女學生派發問卷，得悉另有學生受害，事件報警。

警方於2018年6月拘捕被告，在他的電腦內發現多項兒童色情照片及影片。被告在警誡下表明摸其中三名女童時感愉快及開心。除了非禮六名女童外，他另承認影一名7歲女童內褲。

案件編號：DCCC5/21