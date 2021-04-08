林鄭月娥昨日表示，政府將向立法會提交《2021年完善選舉制度綜合修訂條例草案》，立法會下周三將加開特別會議首讀。在黨的指揮下，香港行政、立法的合作不在話下，林鄭也有了吹噓提升管治效能的事蹟。意外的是，林鄭竟然以自己「參選」特首的謙卑，譏諷他人「根本不理解選舉及民主精神」。林鄭只參加過一次小圈子遊戲，這也算有選舉經驗？只不知，她的選舉及民主精神是中式、西式或林式？

小圈子提名 羞辱參選人和選民

林鄭昨日出席立法會問答會時主動提到，將提交立法會首讀的新選舉條例要處理的具體事項，包括界定選舉委員會界別分組、候選人資格審查委員會組成等，「特區亦都會採取措施，依法規管操縱破壞選舉行為」。選舉委員會的分組、立法會候選人的資格審查及爭取提名程序，都由全國人大常委會作了具體限定，香港行政會議、立法會表決如儀，將極速通過，並不出人意料，畢竟「閻王叫你三更死，誰敢留人到五更」，本港輿論、國際社會的質疑，根本不被他們放在眼裏。

只不過，得意忘形是林鄭的本色。自以為有港區國安法、港區選舉法雙重加持的林鄭，已容不得坊間對選舉、抗疫的任何質疑。民主黨前主席劉慧卿早前接受訪問時提及，參選立法會要爭取選舉委員會五個界別提名，感覺「很辛苦或者很屈辱」。林鄭昨日就主動駁火，指自己四年前參選特首，明知選舉委員會有300多個委員不會給她票，她還是很謙卑地向他們解釋她的理念，「事實上是很難堪」，但沒有屈辱的感覺，說去拿提名票是屈辱的人，「根本不理解選舉及民主精神」。

特首選舉是小圈子遊戲，特首參選人爭取選舉委員會委員提名，只是爭取「選民」提名，是理所當然，林鄭竟然說「很難堪」，豈不是對中式選舉的不滿？而立法會選舉是議會選舉，在國際社會有通用的選舉準則，在香港、中國都簽署的國際人權公約中就有選舉須普及與平等的規定。議員參選人如果是向市民爭取提名，以前沒人感到難堪或屈辱，將來也一樣，但要參選人爭取由中共、港共指定的小圈子提名，選民只能從小圈子篩選過的候選人中選擇投票對象，好像吃他們嚼過的饅頭，這還不是侵犯市民的選舉權和被選舉權，不是對參選人和選民的羞辱嗎？

林式即奴式 規管選民投票意向

如果說，西式選舉的準則是普及與平等，中式選舉的準則是黨的領導、我為民做主，那麼，林式選舉就是奴式選舉，準則就是聽從黨的指揮，不僅對候選人要接受中共港共的篩選、規管，不以為辱反以為榮，而且，連選民的投票意向都要規管。林鄭聲稱要採取措施規管操縱破壞選舉行為，無非是衝着近期輿論關注的不投票、投白票問題。

在奴式心態下，林鄭一邊對內擺出好打得姿態，另一邊就對外繼續Hea做。她聲稱，對海外傳媒、海外政府對香港的抹黑很憤怒，海外辦事處一看到抹黑報道就即刻寫信回應，「不過信有沒有效，會否刊登就不知道，但至少立此為照」。如此林式民主抗議西式民主，無非是要向主子交差。

其實，林鄭的好打得表現最佳的是在自打嘴巴。她一邊宣稱香港是多元社會不是「單聲道」，官員會認真廣納民意，另一邊又攻擊每次開地區會議時，反對派就去追擊、吵吵鬧鬧，結果一事無成。顯然，林鄭此時無非是要聽取民意的西式民主外表，實質要的還是為民做主的中式民主。

李平

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