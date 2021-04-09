市民對接種中國科興疫苗反應冷淡，截至昨日（8日）有14,900人甩底未有接種第二劑科興疫苗，甩底率約11%。法新社引述智利大學的研究，指接種一劑科興疫苗有效率只有3%，若只接種一劑科興，感染風險與沒有接種疫苗是一樣。

本港於2月26日開始接種科興疫苗，首14日有131,100人接種首劑科興疫苗，但截至昨日、即開始接種第二劑疫苗後的首14日，只有116,200人接種第二劑科興疫苗，即有14,900人未接種第二劑科興疫苗，第二劑的甩底率約11%。

接種第2劑科興兩周內不達3成保護率

據法新社報道，智利是主要使用科興疫苗的南美洲國家，佔國內接種疫苗的93%；至今已有707萬人接種第一劑疫苗，有404萬人已接種兩劑科興疫苗。

智利大學最新一項研究發現，在接種第2劑科興疫苗的首兩周內，疫苗保護力只有27.7%，於接種兩劑疫苗後兩周，保護率才升至56.5%。

對於只接種一劑疫苗，在接種第1劑及第2劑之間的28天內，保護力只有3%。在接種第一劑疫苗的4周後，疫苗沒發揮任何作用，意味着接種第一劑疫苗的人與沒接種疫苗一樣，容易受到感染。

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