【本報訊】原定今年中便會抵港供市民接種的英國牛津/阿斯利康武漢肺炎疫苗，被歐洲藥品管理局指與血栓可能有關連。本港多名專家均建議港府「撻定」，停止或減少採購阿斯利康，因為「買咗未必有人夠膽用」。食衞局至今未有就是否繼續採購阿斯利康表態，但阿斯利康昨日則發表聲明，強調會按原定協議向本港供應疫苗。

許樹昌促棄用 「撻定好閒」

近日歐洲多國相繼有人接種阿斯利康後死亡，歐洲藥品管理局更公佈阿斯利康與血栓可能有關連。本港去年與阿斯利康達成協議，訂購750萬劑疫苗，預計最快今年中到港。按現行機制，藥廠會向本港申請疫苗緊急使用，政府則會交由疫苗顧問專家委員會審核後才決定正式採購。

身兼委員會成員的中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，若阿斯利康向本港提出申請，委員會將開會作集體決定。他個人認為應放棄購買，轉購其他疫苗。對於停購或涉及違約，他指「撻定好閒，𠵱家香港市民對副作用超級敏感，根本上你買咗未必有人夠膽用」。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在電台節目指出，阿斯利康的副作用多在60歲以下女性出現，或與年輕女子服避孕藥有關，因避孕藥本身亦可能導致血栓，加上疫苗後更易引致此問題。但歐盟及世衞仍未叫停，相信專家委員會未必有充份理由否決使用阿斯利康，而且停止購買可能涉及違約，他建議政府將採購量減半，避免浪費。

香港阿斯利康昨日發聲明表示，目前計劃保持不變，會繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門提供阿斯利康疫苗。食物及衞生局沒有正面回應會否暫停採購阿斯利康，僅稱當局仍未收到阿斯利康在港緊急使用的申請。至於停購會否違反協議及有否向阿斯利康付定金等問題，食衞局均無回應。

另外，台灣衞福部專家昨召開緊急會議後，建議繼續接種阿斯利康疫苗，並再次呼籲使用避孕藥或荷爾蒙治療的人士應停藥28日才接種。台灣中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，台灣應檢視阿斯利康的副作用，討論需否調整接種政策。

台灣接種阿斯利康疫苗邁入第三周，前日接獲有一名20多歲男子接種後第五天肢體多處出現瘀斑，成為全台首例，被通報為疑似嚴重不良事件，但並未認定為血栓事件。

此外，本周三共有九宗接種疫苗後送院個案，八宗涉及復必泰，一宗涉及科興，一人須留院觀察，涉事者為一名67歲女子，她接種復必泰第二劑後全身麻痹及虛弱 、中央胸痛。