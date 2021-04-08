【本報訊】政府早前公佈將於本月21日及28日安排指定國泰航班由倫敦飛香港，接載滯留當地多月的港人返港。機票昨午4時在國泰網站開賣，但有讀者指相關機票銷售專頁在下午4時一直故障，他不斷嘗試登入頁面不果，最後所有機位在兩個多小時後全數售罄，對安排感失望及不滿，指太太及一對子女去年底已滯留英國，「成半年冇見過我對小朋友」，希望當局能加開航班，讓所有滯留港人盡快回港。

陳先生（化名）稱，他的太太及一對分別2歲及5歲的子女去年9月到英國探親，原預計10月回港，但其後多次預訂機票，航班均被取消，至12月政府更禁止所有英國載客航班來港，一家四口至今分隔兩地逾半年。

他稱昨午準時登入國泰網站購買機票，「幾分鐘先出到條link（售賣機票的連結），揀咗21日號起飛，之後就話故障。」他其後轉於英文版頁面登入，揀選日子後同樣顯示網頁故障，其妻亦在倫敦嘗試購買，惟同樣無法登入。

陳先生曾透過國泰的WhatsApp向客戶服務人員查詢，對方最初稱系統出現問題，至傍晚6時半，對方終回應指「通過在線和相關團隊進行的機票預訂，我們收到通知LHRHKG 4月21日至28日的特別航班已經預訂滿了」。

疑有網站抬價放售

陳指「我試咗兩個半鐘，點解突然會賣晒飛？連三個特級嘅機票都賣晒？」更質疑為何國泰會有「團隊進行的機票預訂」，其後他再致電國泰熱線，對方回覆指網頁曾出現故障，惟機票已售罄，又稱並無提供特別途徑予旅行社買票。陳再致電1868向入境處投訴，但對方稱只能向負責事宜的食衞局反映。

陳從其他報道發現，有網站曾以逾2.2萬元出售原價為9,584元的4月21日特別航班機票，「點解國泰賣晒飛，嗰啲網頁會有？」他慨嘆「成半年冇見過我對小朋友」，直言「好失望、（安排）好混亂」。本報其後嘗試登入相關網站查看，但找不到有該兩班航班的機票出售。

國泰航空回覆稱，對因系統繁忙令致顧客未能登入訂購特別航班，深表抱歉；惟兩班特別航班共600個機位已售罄。

食衞局指政府會密切留意指定航班預訂情況，有需要會與航空公司額外安排。