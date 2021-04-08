BioNTech復必泰疫苗因包裝瑕疵問題而一度暫停本港接種，在港的逾百萬劑疫苗封存至今。復必泰上周向港供應多約30萬劑疫苗，以便本港可恢復接種，但該批疫苗可能於兩周內用完。BioNtech接受《蘋果》查詢時表示，下周會再向香港供應約32萬劑疫苗，但未有回應在港逾百萬劑疫苗是否可解封。

另外，政府晚上公佈4月8日的疫苗接種數字，與前一日（7日）比較，接種德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗及中國科興滅活疫苗的人數俱跌，其中打BioNTech人數少3.5%，打科興人數則少13.5%。而預約BioNTech人數仍多過科興逾3倍。

政府於3月24日突然暫停接種復必泰疫苗，因疫苗包裝有瑕疵問題。在港的批次210102及210104共逾百萬劑疫苗，至今仍封存在貨倉。BioNtech上周另外向港供應約30萬劑疫苗，以便本月5日恢復接種，但按暫停接種計劃前每日平均接種約8,000劑疫苗推算，加上要為原來已預約的約18萬人接種，該批疫苗可能2周內會用完。

BioNtech表示，下周會有另一批疫苗運抵香港及澳門，香港會有317,850劑疫苗，澳門會有29,250劑疫苗，但仍未有表示在港存倉的逾百萬劑疫苗可否使用。若按之前本港每日平均接種約8,000劑復必泰，即只可使用約1個月。

周四接種科興及BioNTech人數俱跌 打科興人數比前日少逾一成

政府8日晚上表示，疫苗接種計劃由2月26日開始，截至4月8日已是第42日，累計已接種約700,100劑疫苗。接種第一劑的約529,400人中，約339,400人接種科興，約190,000人接種BioNTech；接種第二劑疫苗的則累計有約170,700人，包括約116,200人接種科興，約54,500人接種BioNTech。

截至8日晚上8時，過去24小時約有3,300人接種第一劑科興，當中約1,700人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,600人在參與計劃的私家醫生和診所接種；至於接種第二劑科興則有約12,100人，其中約6,400人在社區疫苗接種中心接種，約5,700人是在私家醫生和診所接種。接種第一劑和第二劑科興的人數與7日比較，少約2,400人，7日分別有3,100人及14,700人接種第一劑及第二劑科興。

累計方面，截至3月11日、科興首劑開打第14日，共有131,100人打首劑；截至4月8日，累計116,200人在科興開打第二劑第14日接種，即共約14,900人甩底，累計甩底率有11%。

至於在8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為4%，21間社區疫苗接種中心接種BioNTech「甩底率」約為2%。而8日接種第一劑及第二劑BioNtech人數則分別有10,100人及14,800人。

9人接種後送院 67歲婦打第二針BioNTech後全身麻痺

截至8日，單日共有9宗接種後需送院個案，包括3男6女，介乎37至69歲，當中8人是接種BioNTech，1人打科興。一名67歲婦人在元朗體育館接種第二劑復必泰疫苗後，全身麻痺及虛弱、中央胸痛，送院治理後情況穩定。另一名37歲女子在聖保祿醫院接種第一劑復必泰疫苗後，血壓上升及暈眩，情況穩定，但她未有遵從醫生勸告而自行出院。

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