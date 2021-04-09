前年11月理大圍城事件中，大批示威者被警方圍困在理大校園內。有地盤測量員到理大支援年輕人後，離開校園走到紅磡港鐵站路軌範圍，被警察截查搜出剪鉗。他早前承認管有工具意圖作非法用途罪，今於九龍城法院判刑。裁判官鄭念慈指，控罪可判處即時入獄，惟考慮被告坦白認罪，故接納報告建議，判處最高時數的240小時社會服務令。

被告李浩維（27歲）被控於前年11月18日在旺角東至紅磡港鐵站的路軌上，管有一把黃色剪鉗。

辯方早前透露，被告下班後進入理大支援年輕人，但從沒接近暴力衝突地點，其後找到方法進入路軌，剪鉗是在校內拾到，以備不時之需。辯方今續求情指，被告有反叛童年，亦有偷竊紀錄，惟現在有穩定工作，是家庭主要收入來源，亦積極準備進修。

鄭官判刑時指，控罪可判處即時監禁，故一度將被告還柙兩周，今天考慮被告坦白認罪，又與以往犯案性質不同，故判處社會服務令。

案情指，示威者自前年11月11日起響應「全港大三罷」行動，佔領理大校園。同月17日情況惡化，警方呼籲留守校園人士離開，承諾不會即時拘捕，只會登記身份資料。由於理大二座鄰近港鐵何文田維修中心，而中心與紅磡路軌相連，警方同月18日早上8時許派員巡查路軌，看看有沒有人從理大離開。

警員發現被告躺在明渠上，身穿深灰色褲、戴上黑色面罩及手套。警員在他身上搜出涉案剪鉗、剪刀、望遠鏡、生理鹽水、iPhone、電腦等物。被告表示，當日他離開理大後步行到路軌，但拒絕透露何時進入理大以及如何進入路軌。

【案件編號：KCCC821/20】

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