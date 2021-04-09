市民去年5月底發起反國歌法與反國安法的示威，警方在多區戒備和驅散。當時駐守中環的防暴警長報稱在環球商場外的天橋遭迎面走來的軟件程式顧問以肩膊用力撞擊胸口，令他要退後一步。顧問被控襲警，今被裁定表證成立，自辯時指當時是為閃避突然而至的女士，與警長並無身體接觸。控方則於結案陳詞中承認警長證供矛盾，與閉路電視片段顯示不同，但堅稱被告刻意鹵莽撞到警長。暫委裁判官陳國維將於下午裁決。

被告馬健璋（28歲）被指去年5月27日襲擊警長58750莫兆威。

於上環任軟件程式顧問的馬今自辯時指，案發時正值午膳後返回公司途中，步上天橋往交易廣場方向見一隊防暴警，其間有一名女士突然現身，他即時側身避開，未幾已被防暴警從後半拉半抱捉住拘捕。他強調，「我覺得冇掂到佢（警長）」。

控方盤問馬指，當該位女士出現時，馬可以選擇向右轉身或者停步等等，而不需要大幅度的扭側身體，馬不同意，稱當時「反應唔切」。控方指被告的動作是「借勢並鹵莽」撞及警長，馬不同意。

控方結案陳詞承認，警長證供有矛盾，也與片段有所差異，惟關鍵部份的可信性不受影響，又指被告刻意鹵莽撞到警長，片段顯示被告動作不自然，大幅度的扭身動作遠超於閃避需要的行為。

辯方陳詞則指，控方以故意襲擊作基礎，而在案情及證據方面並無提及鹵莽，因此法庭不應給予比重。辯方又指，警長在庭上與書面供詞中所提及的位置、人流、撞擊的描述出現不止一個版本，對於其可信性、可靠性有所疑問。辯方指出，案中的踫撞屬意外觸踫，動作自然流暢，在日常生活中可接受。

【案件編號：ESCC2511/20】

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