閹割選舉制度的修例法案將於下周首讀，立法會有關選舉制度的小組委員會今午繼續開會。政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局會考慮以列表形式列出所有合資格成為選委的同鄉社團及基層社團，現階段已草擬好初步名單，並與相關政策局作最後敲定。有建制派議員要求港府嚴詞駁斥外國政府批評，「叫佢哋以後shut up」，有建制派則建議當局加強日後將成為選委的社團的防貪意識。

葉劉稱外國譴責「子虛烏有」 倡港府「叫佢哋shut up」

新民黨葉劉淑儀聲稱，上月12日七國集團發聲明譴責中央違反《中英聯合聲明》，但當中並沒「半粒字」提及立法會如何組成和北京答應有民主和普選，形容該譴責是「子虛烏有」，她建議政府「不如你叫晒啲總領事嚟，當住佢哋面鬧一次，拎住本《中英聯合聲明》有邊條違反咗，質佢哋一輪，叫佢哋以後shut up」，甚或發出指引予海外辦事處反駁外國言論。她又謂，「因為80年代香港係獨裁政體，邊有講到香港政制違反乜呢，係講唔出㗎喎，咁樣屈我哋」。

曾國衞回應指，由過去「港版國安法」至今「完善」選舉制度，「大家都有目共睹，嗰啲所謂歐美國家係不分青紅皂白，甚至是顛倒黑白是非，不斷抹黑攻擊同嘗試干預我哋本地事務」。他指，不論外媒是否別有用心，港府亦會盡力進行解説及重申立場。

之後葉劉又提及選委會的準則，指立法會較少女性議員，亦缺乏少數族裔，以至代表性少眾的議員，「連陳志全都唔喺度啦」，希望選委會能擴大選舉的代表性及客觀性。

曾國衞就重申，選委會能體現均衡參與及香港整體利益，至於選委會召集人不會在選舉過程中扮演其他角色，只會在選舉相關的緊急情況下，中央需要「示權」下才有安排。

陳克勤促為同鄉社團等加強防貪知識

其他建制派議員則關心選委會內，包括同鄉社團及基層社團的第三界別分組定義。民建聯陳克勤以福建社團聯會為例，指其社團共有245個分會，單計副主席亦高達71人，又指基層團體亦有分居民會等，促政府要清晰界定社團代表定義。他又指，不同社團以往未有參與大型選舉，可能欠缺對選舉法例的認知，「所以避免佢哋墮入法網，嗰啲宣傳教育、防貪知識必須要講清楚，你唔好累咗人」。

曾國衞解釋，有關界定需要因應不同情況，理解新增界別選民「無經驗」，故會加強宣傳，或會與廉政公署合作。

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