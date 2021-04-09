壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人、民主黨前主席楊森，因前年8.31遊行被控參與未經批准集結，李答辯時表示「我認罪，但我沒有做錯」。有關言論又惹起官媒口誅筆伐，斥其說法是「『違法達義』的變種」，形容這「荒謬言論，不僅令人憤慨，而且讓人捧腹」。

《人民日報》發表題為「反中亂港者，捨不得『違法達義』的招牌」的評論文章，強調「犯錯不一定犯罪，犯罪一定犯錯，違法必須懲處」，炮轟李卓人的「認罪不認錯」論是「一方面惺惺作態地認罪，想依靠法條謀求輕判，同一句話裏又強調犯罪有理，轉過頭就把法律丟在一邊」。

指警方19年批逾800集會 未造成寒蟬效應

文章更咬定「認錯不認罪」論是「違法達義」論的「變種」，揚言香港沒有「所謂的憲制暴政」，又有「多種訴求表達機制」，宣稱《公安條例》確保自由不逾和平合法的界限，符合《基本法》規定，而且「事實證明，香港警方2019年批准超過800個集會，相關規定並未限制市民正當權利，更未造成甚麼『寒蟬效應』」。

文章最後呼籲市民，「看清他們的真實嘴臉，避免成為反中亂港份子的政治炮灰」，並謂「恢復繁榮穩定、改善民生福祉才是香港社會的最大公義」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！