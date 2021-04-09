多次以「洗黑錢」罪名打壓網上眾籌的警隊財富調查組，一直隸屬毒品調查科下；保安局和警方今提出將該組、聯合財富情報組和總部（財富調查） 從毒品調查科分拆，整合為財富情報及調查科，並開設一個總警司編外職位領導該科，職位為期5年。有立法會議員擔心，新單位會調查涉政治的網上眾籌，甚至成為「金融政治部」。

保安局：整合為加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集

立法會財經事務委員會今日討論開設一個總警司編外職位的建議。保安局和警方提出開設一個總警司編外職位，領導從毒品調查科分拆出來的財富情報及調查科。當局解釋，有關安排是為加強本港打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集方面的能力，職位為期5年，並在立法會財務委員會批准後即時生效。

財富情報及調查科將有224個非首長級職位，包括216個紀律人員職位和8個文職人員職位，當中158個紀律人員和7個文職人員職位是由現有財富調查組等單位永久調配；另新增59個紀律人員和1個文職人員職位，則會處理涉及境外犯罪得益的複雜洗錢案件、充公本地及海外的犯罪得益財產、拓展財富情報等。

鄭松泰擔心新單位成為「金融政治部」

熱血公民鄭松泰指，連同當局提出開設的總警司職位和其他人員，涉及財富情報及調查科新增職位多達60個，質疑新安排未在保安事務委員會討論。他又擔心，新單位會調查涉政治的網上眾籌，甚至成為「金融政治部」。

立法會財經事務委員會主席林健鋒即稱，黑錢就是不能見光的錢，「可以顛覆國家啦；用嚟打亂社會安寧啦，或者做啲政⋯⋯經濟不正當嘅工作啦。我覺得有需要（開位）嘅。」

警務處助理處長（刑事）葉雲龍指，有關工作並非新工種，只是將相關部門獨立出來，由總警司領導。他又指，眾籌本身並不是非法行為，但要視乎其目的，若涉欺詐會作調查，其得益亦會循洗黑錢調查。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！