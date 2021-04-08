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特首林鄭月娥噚日喺立法會出席答問大會，話題離唔開閹割選舉、愛國者治港、外媒「抹黑」等，負責嚟陪坐嘅司局長梗係嫌悶啦！結果林鄭有林鄭台上講，台下有官員打發時間防止悶到瞓着，仲有官員用佢哋枱頭電視或電話睇其他嘢，完全當台上嘅林鄭冇到。

如果問邊個最離譜，運輸及房屋局局長陳帆肯定第一個。陳帆喺會議期間疑似一路用枱頭部電視機睇新聞，仲要政治不正確，睇新鮮出爐南韓首爾市長補選結果，電視機畫面可見在野黨候選人吳世勳勝出一幕。台上面林鄭講「完善」選舉制就唔理，竟然走去睇只會令香港水土不服嘅外國民主選舉，而且香港未來嘅選舉制度已經被北京「完善」咗，外國嘅民主選舉方式唔再為特區所用，唔知陳帆睇嚟做乜呢？

至於教育局局長楊潤雄就唔同喇，雖然佢都冇專心聽林鄭講嘢，但係佢對北京夠忠心喎！《立場新聞》影到佢喺會上低頭用電話睇《文匯報》評論文章，題目名為《新形勢下如何實踐愛國教育》。楊局長政治正確，專心閱讀官媒話語，唔聽林鄭絕對係「情有可原」，抵讚！

許正宇除罩恐播毒

咁其他聽到悶嘅官又點呢？前排被人見到去醫院覆診嘅保安局長李家超睇嚟唔太精神，八方見到佢除咗眼鏡抹抹雙眼醒吓神，萬一唔小心瞌着又被人影到就唔好喇！財經事務及庫務局局長許正宇喺會上就竟然除罩唞氣，完全置自己與他人健康於不顧，如果佢有武肺點算先？不過，高官向來做乜嘢都係合法合情合理，即使除罩播毒又點會有問題呢？

李八方